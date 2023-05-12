2023-05-12 11:58:21 Jesus'tan Fenerbahçe raporu! Hemen yetkililere listeyi verdi: Fenerbahçe'de kentsel dönüşüm başlıyor!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, buna karşın yeni sezonun kadro planlaması için mesaisini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Birçok isimle transfer görüşmesi yapan ve kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir mevkideki tüm oyuncularına veda edecek. Fenerbahçe'de yaşanacak bu tarihi revizyon sonrası transferde de çalışmaların hız kazanacağı belirtildi.