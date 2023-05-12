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Spor
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Jesus'tan Fenerbahçe raporu! Hemen yetkililere listeyi verdi: Fenerbahçe'de kentsel dönüşüm başlıyor!

2023-05-12 11:58:21
Jesus'tan Fenerbahçe raporu! Hemen yetkililere listeyi verdi: Fenerbahçe'de kentsel dönüşüm başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, buna karşın yeni sezonun kadro planlaması için mesaisini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Birçok isimle transfer görüşmesi yapan ve kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir mevkideki tüm oyuncularına veda edecek. Fenerbahçe'de yaşanacak bu tarihi revizyon sonrası transferde de çalışmaların hız kazanacağı belirtildi.

#1
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe raporu! Hemen yetkililere listeyi verdi: Fenerbahçe'de kentsel dönüşüm başlıyor!

Süper Lig'de peş peşe puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, buna karşın yeni sezonun kadro planlaması için mesaisini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Birçok isimle transfer görüşmesi yapan ve kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir mevkideki tüm oyuncularına veda edecek. Fenerbahçe'de yaşanacak bu tarihi revizyon sonrası transferde de çalışmaların hız kazanacağı belirtildi.

#2
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe raporu! Hemen yetkililere listeyi verdi: Fenerbahçe'de kentsel dönüşüm başlıyor!

Forvet bölgesi için kendisine alternatif arayan ve bonservisi elinde olan isimlere yönelen sarı-lacivertlilerde, listedeki adaylardan birisi Moussa Dembele'ydi... Fransız ekibi Lyon'dan kesin olarak ayrılacak 26 yaşındaki golcü, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'dan da teklif almıştı. 15 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Dembele ile anlaşılması durumunda imza parası da ödenecek. Yıldız oyuncu bu sezon Fransa Ligi'nde 22 maçta 3 gol atabildi.

#3
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe raporu! Hemen yetkililere listeyi verdi: Fenerbahçe'de kentsel dönüşüm başlıyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında Hull City'ye kiraladığı Dimitris Pelkas, Championship'te sezonun sona ermesiyle İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi biten 29 yaşındaki oyuncu, PAOK ile anlaştı. 5 Ekim 2020'de F.Bahçe ile 3 yıllık kontrat imzalayan Pelkas'ın sözleşmesinde opsiyon maddesi de var ancak kullanılmayacak.

#4
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe raporu! Hemen yetkililere listeyi verdi: Fenerbahçe'de kentsel dönüşüm başlıyor!

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de forvet bölgesi, yeni sezonda baştan aşağı yenilenecek. İşte transfer yaşanan tüm gelişmeler; Kanarya'dan 3 yıllık kontrat talep eden Enner Valencia, istediği yanıtı alamadı. Sarı-lacivertli yönetim, 33 yaşındaki oyuncusu için 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu. Ekvadorlu forvet bu teklife sıcak bakmadı. 3 yıl, her sene için de 2.5 milyon Euro net maaş, toplamda 7.5 milyon Euro istedi. Fenerbahçe yönetimi, Enner Valencia ile ortak yolda buluşamayınca Brezilya kulübü İnternacional devreye girdi ve Valencia'nın istediği şartları kabul etti.

#5
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe raporu! Hemen yetkililere listeyi verdi: Fenerbahçe'de kentsel dönüşüm başlıyor!

Vatan'a göre; Valencia'nın ardından takımdan ayrılacak diğer isim Joao Pedro... Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, bir türlü Türkiye'ye uyum sağlayamadı. Performansı eleştirilen Pedro, İtalya'ya geri dönmek istiyor. Bu sezon ligde 18 maçta 4 gol atabilen Pedro'yu sarı-lacivertliler, 4.7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Kanarya, Pedro ile ilgilenen Genoa, Frosinone Calcio, Empoli ve Bologna gibi takımlardan, zarar edilmeyecek şekilde bonservis talebinde bulunacak.

#6
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe raporu! Hemen yetkililere listeyi verdi: Fenerbahçe'de kentsel dönüşüm başlıyor!

F.Bahçe'de istediği süreleri bulamayan Serdar Dursun'a Anadolu'dan birçok takım talip oldu. Deneyimli forvet, kulübede olduğu ve 4. santrfor konumuna düştüğü dönemde bile kendisini hep hazır tutmayı başardı. 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki golcüye, Kayserispor ve Süper Lig'e yeni yükselen Samsunspor'un ilgisi bulunuyor. Serdar'a yurt dışından da teklifler var. Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Serdar; 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

#7
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe raporu! Hemen yetkililere listeyi verdi: Fenerbahçe'de kentsel dönüşüm başlıyor!

Sarı-lacivertlilerin İngiliz forveti Joshua King'in de sözleşmesi devam etmesine karşın durumu belirsizliğini koruyor.

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