Jesus'tan Fenerbahçe raporu! Hemen yetkililere listeyi verdi: Fenerbahçe'de kentsel dönüşüm başlıyor!

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de forvet bölgesi, yeni sezonda baştan aşağı yenilenecek. İşte transfer yaşanan tüm gelişmeler; Kanarya'dan 3 yıllık kontrat talep eden Enner Valencia, istediği yanıtı alamadı. Sarı-lacivertli yönetim, 33 yaşındaki oyuncusu için 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu. Ekvadorlu forvet bu teklife sıcak bakmadı. 3 yıl, her sene için de 2.5 milyon Euro net maaş, toplamda 7.5 milyon Euro istedi. Fenerbahçe yönetimi, Enner Valencia ile ortak yolda buluşamayınca Brezilya kulübü İnternacional devreye girdi ve Valencia'nın istediği şartları kabul etti.