İyi insanların olduğu bir ortam. Bu çok önemli. Birbirini seven, değer veren insanlar... Transferler de çok önem taşıyor. Transfer döneminde alacağımız her oyuncu için Erden Bey'in yurt dışında çalıştığı bir firma vardı. Karakter analizi de yaptırdık. Ayrıca, hepimizin Avrupa'da ve dünyanın her yerinde ulaşacağımız insanlar var. O insanlara karakter ve kişiliğiyle ilgili geri bildirim aldık. Sorunlu mu, sorunsuz mu, uyacak mı baktık. Beklediğimiz şeyler çıktı. Florya'daki ortam çok sıcaktı. Personel de sahip çıktı. Herkes birbirine yaklaştı, sahip çıktı. Öyle bir ortam oluştu. Ben kişisel olarak hayat felsefem saygı ve sevgidir. Oyuncum ve tesisteki herkes çok değerlidir. Ekibimi de çok yönlendirdim bu konuda. Başkanımızın yarattığı ortam, Erden Bey'in sürekli Florya'da olması ve yaptığı organizasyonlar oldu. Kazanmak da oyuncuları birbirine yaklaştırıyor. Kazandıkça da oyuncular birbirine yaklaşıyor. Beni en çok mutlu eden takım otobüsünde çalınan marşlar, tezahüratlar, camlara vurmalar, oradaki ortamdı.