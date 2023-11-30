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Otomotiv
13
Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

2023-11-30 02:26:13
Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modellerini yangın tehlikesi nedeniyle geri çağırıyor.

#1
Foto - Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

Yakın zamanda alev topuna dönen 8 aracı inceleyen Jeep, 45.000 adet şarj edilebilir hibrit otomobilini geri çağırdı.

#2
Foto - Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

İncelenen vakaların hepsi park edilmiş otomobillerde yaşandı ve 6 tanesi şarj hâlindeydi.

#3
Foto - Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

2020-2023 yılları arasında üretilen modelleri kapsadığı belirtilen bu arıza, araçların yalnızca %1'ini etkilemiş durumda.

#4
Foto - Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

442 aracın daha yanmasını istemeyen üretici, müşterilerin araçlarını şarj etmemesi ve en yakın servise başvurması için bildiri yayınladı.

#5
Foto - Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

Bu süreçte aracını kullanmaya devam edecek olanların ise yalnızca içten yanmalı motoru kullanması ve araçlarını başkalarından uzak park etmesi gerektiği söylendi.

#6
Foto - Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

Ayrıca marka, bu sorunun can kaybına sebep olmayacağına emin.

#7
Foto - Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

Yayınlanan prosedüre göre Jeep, bu sorunu yazılım desteğiyle çözmeye çalışacak.

#8
Foto - Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

Eğer hata kodu devam ederse son çare bataryaları değiştirmekten geçiyor.

#9
Foto - Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

Ayrıca müşteriler, iki durumda da servis randevuları için haberdar edilecek.

#10
Foto - Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

Yazımızın konuğu olan Jeep Wrangler 4xe, 2020 yılında tanıtılan ve 2023’te ufak bir makyaj gören epey yetenekli bir arazi aracı.

#11
Foto - Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

2.0 litrelik 4 silindirli motor ve 2 elektromotordan oluşan ünite 380 bg ve 640 Nm tork üretiyor.

#12
Foto - Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor

17.3 kWh kapasiteli bir batarya taşıyan model, yalnızca elektrik gücünü kullanarak 35 km yolculuk tamamlayabiliyor. Kaynak: trmotor

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