2023-11-30 02:26:13 Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modelleri geri çağırılıyor
Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modellerini yangın tehlikesi nedeniyle geri çağırıyor.
Jeep'in hibrit Wrangler 4xe modellerini yangın tehlikesi nedeniyle geri çağırıyor.
Yakın zamanda alev topuna dönen 8 aracı inceleyen Jeep, 45.000 adet şarj edilebilir hibrit otomobilini geri çağırdı.
İncelenen vakaların hepsi park edilmiş otomobillerde yaşandı ve 6 tanesi şarj hâlindeydi.
2020-2023 yılları arasında üretilen modelleri kapsadığı belirtilen bu arıza, araçların yalnızca %1'ini etkilemiş durumda.
442 aracın daha yanmasını istemeyen üretici, müşterilerin araçlarını şarj etmemesi ve en yakın servise başvurması için bildiri yayınladı.
Bu süreçte aracını kullanmaya devam edecek olanların ise yalnızca içten yanmalı motoru kullanması ve araçlarını başkalarından uzak park etmesi gerektiği söylendi.
Ayrıca marka, bu sorunun can kaybına sebep olmayacağına emin.
Yayınlanan prosedüre göre Jeep, bu sorunu yazılım desteğiyle çözmeye çalışacak.
Eğer hata kodu devam ederse son çare bataryaları değiştirmekten geçiyor.
Ayrıca müşteriler, iki durumda da servis randevuları için haberdar edilecek.
Yazımızın konuğu olan Jeep Wrangler 4xe, 2020 yılında tanıtılan ve 2023’te ufak bir makyaj gören epey yetenekli bir arazi aracı.
2.0 litrelik 4 silindirli motor ve 2 elektromotordan oluşan ünite 380 bg ve 640 Nm tork üretiyor.
17.3 kWh kapasiteli bir batarya taşıyan model, yalnızca elektrik gücünü kullanarak 35 km yolculuk tamamlayabiliyor. Kaynak: trmotor
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