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Japonya'da heyelan: 1 kişi öldü, 10 kişi kayıp

2024-09-21 17:28:24
Japonya'da heyelan: 1 kişi öldü, 10 kişi kayıp

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanın etkileri sürüyor.

#1
Foto - Japonya'da heyelan: 1 kişi öldü, 10 kişi kayıp

Rekor yağışın kaydedildiği Suzu şehrinde evin yıkılması sonucu 1 kişi heyelan nedeniyle hayatını kaybetti.

#2
Foto - Japonya'da heyelan: 1 kişi öldü, 10 kişi kayıp

Sel baskınları ve toprak kaymalarında kaybolanların sayısı ise 10'a yükselirken, arama ve kurtarma çalışmalarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) desteğiyle sürdüğü açıklandı.

#3
Foto - Japonya'da heyelan: 1 kişi öldü, 10 kişi kayıp

Birçok bölgede maddi hasar meydana gelirken, sel suyu ve toprak altında kalan evler amatör kameralara yansıdı.

#4
Foto - Japonya'da heyelan: 1 kişi öldü, 10 kişi kayıp

11 nehirde taşkın yaşandığı belirtilirken, en az 5 bin 260 hane elektriksiz kaldı.

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