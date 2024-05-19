Japon devleri güçlerini birleştirme kararı aldı

Japon otomobil üreticileri hükümet stratejisi kapsamında 7 alanda işbirliği yapacağı belirtiliyor. Ancak ağırlıklı olarak yeni nesil araçlar için yazılım, üretken yapay zeka ve yarı iletkenler özelindeki hedeflere odaklanılacak. Toyota, Nissan, Honda ve diğerlerinin hedefler doğrultusunda ortaklaşa çalışması ve böylece dijitalleşme yarışmasında geliştirme maliyetlerini düşürmesi amaçlanıyor. Çalışılacak yedi alan içerisinde çipler, araç yazılım ve sistemlerini birbirine bağlayan uygulama programlama arayüzleri, sanal simülasyon, otomatik denetimlere olanak tanıyan üretken yapay zeka, siber saldırılara karşı güvenlik önlemleri, otonom sürüş için yüksek hassasiyetli 3D haritalar ve sensör teknolojileri yer alıyor. Bu alanlarda Japonya bir standart oluşmasını istiyor. Öte yandan araçlarda kullanılan temel işletim sistemleri her şirket tarafından bağımsız olarak geliştirilecek.