Kazı çalışmaları sırasında savaşta kullanılan ok uçlarının bulunduğunu ifade eden Matsumura, "Şimdi kazılar devam ediyor. Ama ilginç olan o suru ortaya çıkarırken şimdiye kadar 6-7 tane ok ucu çıktı. Bu ok uçlarının bükülmüş olanı çıktı. Burada savaş olup, ok atılmış ve uçlarının kıvrılmış olduğunu gösteriyor. Demek ki o dönem de büyük ihtimalle Kimmerler ya da ondan sonraki dönemde burada savaş meydana geldiğini gösteriyor" diye konuştu.