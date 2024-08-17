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Aktüel
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İzmir'deki facia anını anlattılar

2024-08-17 17:51:01
İzmir'deki facia anını anlattılar

İzmir'de, orman yangınında ev ve iş yerleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

#1
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

İzmir'de 15 Ağustos'ta başlayan yangın sürüyor...

#2
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Karşıyaka ilçesi Yamanlar bölgesinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

#3
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Yangında ev ve iş yerleri yanan vatandaşlar, yaralarını sarmaya çalışıyor.

#4
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Bayraklı ilçesindeki Onur Mahallesi'nde kendisinin ve oğlunun evi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Hüseyin Çetin, ailesiyle gelerek evin son halini inceledi.

#5
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Çetin, 18 yıldır aynı mahallede oturduğunu belirtti. Yangından hemen önce eşinin kendisini aradığını ve yangının yaklaştığını söylediğini aktaran Çetin, şöyle konuştu:

#6
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

"Eşim bana Doğançay'dan yangının geldiğini ve evlere sıçrayabileceğini söyledi. 15 dakika sonra aradığımda cevap vermedi. Benim 2 evimle birlikte mahallede 17 evde hasar var. Benim kullanacak 1 tane bile eşyam kalmadı. Ziynet eşyalarım, param hepsi yandı."

#7
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Kızı, Dicle Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aleyna Çetin, 1 Eylül'de KPSS'ye gireceğini, tüm notları, kitapları ve bilgisayarının yandığını söyledi.

#8
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Yangında evi yanan oğul Mecnun Çetin de kız kardeşi için destek isteyerek "Şu an bir tane kitabı yok. Biz toprakta da yatsak sorun değil ama kızın bunca emeği boşa gidecek. Kitapları alınsın çünkü nakit paramız yok, cüzdanlarımız hepsi yandı." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Bir diğer yandan sanayi sitesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

#10
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Yangının sıçraması nedeniyle işletmelerin yandığı Örnekköy Sanayi Sitesi'nde soğutma çalışmaları sürüyor.

#11
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

İş yeri sahipleri de soğutma çalışmalarına destek veriyor.

#12
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Orman ürünleri işletmesi tamamen yanan Mahmut Can, yangın yaklaşırken itfaiyeye bilgi verdiklerini ifade ederek, alevlerin kısa sürede iş yerlerini ulaşarak zarar verdiğini aktardı.

#13
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Sanayi sitesindeki 3 dükkanının yandığını aktaran Bünyamin Aktaş ise dükkanlarını panikle boşalttıklarını anlattı.

#14
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Alevlerin her yeri sardığını ifade eden Aktaş, "Malımızı kurtaramadık. Dükkanlarımızın, malımızın yanmasını izledik." diye konuştu.

#15
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün akşam saatlerinde İzmir'e gelerek incelemelerde bulundu.

#16
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Yumaklı, Seyirtepe'de yaptığı açıklamada alevlerin şehirden uzaklaştığını ve tehlikenin kalmadığını bildirdi.

#17
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Ülke genelindeki yangınlarla ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, yurt genelinde meydana gelen 72 yangından 69'unun kontrol altına alındığını söyledi.

#18
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Yumaklı Karşıyaka'daki yangınla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

#19
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

İzmir, Karşıyaka Yamanlarla alakalı 3 uçak, 14 helikopterle bir vadinin içerisine sıkıştı yangın."

#20
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Yumaklı Karşıyaka'daki yangınla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

#21
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Orada ulaşım biraz zor."

#22
Foto - İzmir'deki facia anını anlattılar

Bu şekilde uçaklar ve helikopterlerle bu alanda baskıyı azaltıp arkadaşlarımızın bir şekilde müdahale ederek söndürmesini bekliyoruz" Bununla ilgili müdahaleler devam ediyor"

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