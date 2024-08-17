İzmir'deki facia anını anlattılar

Yangında evi yanan oğul Mecnun Çetin de kız kardeşi için destek isteyerek "Şu an bir tane kitabı yok. Biz toprakta da yatsak sorun değil ama kızın bunca emeği boşa gidecek. Kitapları alınsın çünkü nakit paramız yok, cüzdanlarımız hepsi yandı." ifadelerini kullandı.