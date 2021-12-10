  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
5
İzmir'de sağanak yağış! İş yerlerini su bastı

2021-12-10 16:46:46
İzmir'de sağanak yağış! İş yerlerini su bastı

İzmir'de kuvvetini artıran sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

#1
Foto - Şehir genelinde öğle saatlerinde başlayan yağış, Konak ve Karabağlar ilçelerinde olumsuzluklara neden oldu.

Şehir genelinde öğle saatlerinde başlayan yağış, Konak ve Karabağlar ilçelerinde olumsuzluklara neden oldu.

#2
Foto - Yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı. İş yerlerine giren suları vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı. İş yerlerine giren suları vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

#3
Foto - Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçların trafikte zorlukla ilerlediği görüldü.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçların trafikte zorlukla ilerlediği görüldü.

#4
Foto - Kemeraltı Çarşısı'nda 15 yıldır esnaflık yapan Aytaç Karaca, gazetecilere,

Kemeraltı Çarşısı'nda 15 yıldır esnaflık yapan Aytaç Karaca, gazetecilere, "Her yıl çarşı bu sorunu çekiyor. Sorun var. Bir çok yere başvurduk ama çözüm bulamadık. Bu su baskınları işimizi de etkiliyor. Her yağmurda çarşıda hayat felç oluyor." ifadelerini kullandı.

Dağ taş demeden kaçıyorlar! 2 tanesi daha sarı torbalarda
Gündem

Dağ taş demeden kaçıyorlar! 2 tanesi daha sarı torbalarda

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi
Ekonomi

Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi

Stratejist yazar Haluk Özdil, "15 Aralık’tan sonra 800’ü geçen altının 1000 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum." dedi...
Türk koridorunda kardeşliğe uymayan skandal hamle! Türkiye'den açıklama: 5 milyar $ zarar ederiz
Ekonomi

Türk koridorunda kardeşliğe uymayan skandal hamle! Türkiye'den açıklama: 5 milyar $ zarar ederiz

Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin, “kendi nakliye araçlarının pazar payını artırmak” için Türkiye'den gelen tırları engellediği ortaya ç..
İngiliz bankalarını 32 milyon lira dolandıran çete böyle yakalandı!
Yerel

İngiliz bankalarını 32 milyon lira dolandıran çete böyle yakalandı!

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay teknik ve fiziki takibinde bulunan dolandırıcılık şebekesi yakalanırken, şüph..
Altın yatırımcıları saat 16:30'a dikkat! Kritik uyarı:
Ekonomi

Altın yatırımcıları saat 16:30'a dikkat! Kritik uyarı: "Aşağı yönlü baskı devam edebilir"

Küresel ekonomideki enflasyon krizinin etkisi her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD enflasyonu ise sarı maden altın fiyatları için büyük ö..
Dünya iki ülkenin anlaşmasını konuşuyor! F-35’leri silip süpürdüler
Teknoloji

Dünya iki ülkenin anlaşmasını konuşuyor! F-35’leri silip süpürdüler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) F-35 almayı hedeflerken, geçen hafta Fransa ile 80 Rafale savaş uçağı tedariki kapsamında 19 milyar dolarlık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay