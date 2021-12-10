İzmir'de sağanak yağış! İş yerlerini su bastı

Kemeraltı Çarşısı'nda 15 yıldır esnaflık yapan Aytaç Karaca, gazetecilere, "Her yıl çarşı bu sorunu çekiyor. Sorun var. Bir çok yere başvurduk ama çözüm bulamadık. Bu su baskınları işimizi de etkiliyor. Her yağmurda çarşıda hayat felç oluyor." ifadelerini kullandı.