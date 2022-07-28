2022-07-28 15:59:31 İzmir'de rehin kurtarma operasyonu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Eşi Çetin. K. tarafından bıçakla evde rehin alınan Gülşen. K. Polis ve Özel Harekat timinin şüpheliye müdahalesiyle kurtarıldı.
Çetin. K. müdahalenin ardından ekip aracına bindirilerek götürüldü.
Operasyonu çevre sakinleri de takip etti.
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