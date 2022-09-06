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İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

2022-09-06 18:52:40
İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

#1
Foto - İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

#3
Foto - İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

#4
Foto - İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

#5
Foto - İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

İşte o görüntüler...

#6
Foto - İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

İşte o görüntüler...

#7
Foto - İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

İşte o görüntüler...

#8
Foto - İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

İşte o görüntüler...

#9
Foto - İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

İşte o görüntüler...

#10
Foto - İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

İşte o görüntüler...

#11
Foto - İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

İşte o görüntüler...

#12
Foto - İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

İşte o görüntüler...

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