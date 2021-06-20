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Gündem
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İzmir’de korkutan yangın!

2021-06-20 16:04:19
İzmir’de korkutan yangın!

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde saman deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, bir tarım şirketine ait Çamlı Mahallesi'ndeki saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, bir tarım şirketine ait Çamlı Mahallesi'ndeki saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Yangının depo içinde etkili olması nedeniyle etrafa sıçrama riskinin bulunmadığı ifade edildi.

Yangının depo içinde etkili olması nedeniyle etrafa sıçrama riskinin bulunmadığı ifade edildi.

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