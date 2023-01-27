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Hayat-Aktüel
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İzmir ve Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

2023-01-27 16:39:23
İzmir ve Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Manisa'nın Demirci ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Mahallesi'nde kar yağışı etkili oldu.

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Foto - İzmir ve Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Demirci'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

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Foto - İzmir ve Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Akçakertik, Türkmentepe, Sarıçayır ve Hışır mevkilerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

#3
Foto - İzmir ve Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Karayolları ekiplerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Demirci Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Foto - İzmir ve Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, kar yağışının aralıklarla devam ettiğini, ekiplerin buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapacağını söyledi.

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Foto - İzmir ve Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

İzmir'in Ödemiş'e bağlı turizm merkezi Bozdağ Mahallesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

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Foto - İzmir ve Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, kar yağışının geçen hafta Bozdağ Kayak Merkezi'nin de bulunduğu yüksek kesimlerde etkili olduğunu, bugün de mahalle genelinde etkisini gösterdiğini söyledi.

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