İyi partililerden Akşener'e ’aday ol’ çağrısı

‘GÖNLÜMÜZDE HEP O VARDI’ Görüştüğümüz parti yetkilileri, Genel Başkan Akşener’in adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu isteği kabul etmemesi üzerine, İYİ Parti Lideri’ni işaret etti. Başından beri Akşener’in cumhurbaşkanlığına aday olması isteğini kurullarda dile getirdiklerini belirten yetkililer, genel başkanın “Başbakan olmak isteğiyle” karşılaştıklarını ifade ettiler. Akşener’i ikna edemediklerini vurgulayan parti kurmayları, halen gönüllerindeki ismin genel başkanları olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: