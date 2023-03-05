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İyi partililerden Akşener'e ’aday ol’ çağrısı

2023-03-05 08:44:41
İyi partililerden Akşener'e ’aday ol’ çağrısı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in önceki gün Genel Merkez’de masadan kalkmaya yönelik yaptığı sert açıklamasının ardından siyasi partilerde yoğun bir hareketlilik yaşandı.

#1
Foto - İyi partililerden Akşener'e ’aday ol’ çağrısı

İyi Parti kurmayları 'Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olsun' diyerek taleplerini Akşener'e ilettiler.

#2
Foto - İyi partililerden Akşener'e ’aday ol’ çağrısı

İYİ Parti kanadında Genel Başkan Akşener, önceki akşam 81 ilin il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında tüm il başkanlarıyla kalabalık bir aile fotoğrafı çekildi. Dün de parti organlarıyla bir araya gelmeye devam etti. Parti Genel Merkezi’nde önce belediye başkanları sonra da milletvekilleri ile görüştü. Genel Merkez’e girişinde partililer tarafından coşkuyla karşılanan Akşener, kurullara Altılı Masa çalışmalarında yaşananlarla ilgili bilgi vererek onların görüşlerini aldı.

#3
Foto - İyi partililerden Akşener'e ’aday ol’ çağrısı

‘GÖNLÜMÜZDE HEP O VARDI’ Görüştüğümüz parti yetkilileri, Genel Başkan Akşener’in adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu isteği kabul etmemesi üzerine, İYİ Parti Lideri’ni işaret etti. Başından beri Akşener’in cumhurbaşkanlığına aday olması isteğini kurullarda dile getirdiklerini belirten yetkililer, genel başkanın “Başbakan olmak isteğiyle” karşılaştıklarını ifade ettiler. Akşener’i ikna edemediklerini vurgulayan parti kurmayları, halen gönüllerindeki ismin genel başkanları olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

#4
Foto - İyi partililerden Akşener'e ’aday ol’ çağrısı

İyi partililerden Akşener'e ’aday ol’ çağrısı “Milleti adaysız bırakmayız. Hepimiz genel başkanımızın adaylığı için çok bastırıyoruz, netice almayı umut ediyoruz. Üç adaylı bir seçimin, seçimi ikinci tura bırakacağını inanıyoruz. Tayyip Erdoğan’a seçimi kazandıracak Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP işbirliğidir. Cumhur İttifakı bloklaşır. Üç adaylı seçim, seçimin ikinci tura kalmasının garantisidir.”

#5
Foto - İyi partililerden Akşener'e ’aday ol’ çağrısı

6 MART’TAKİ TOPLANTIYA KATILMAYACAK İyi partililerden Akşener'e ’aday ol’ çağrısı İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener’in 6 Mart’ta 5 liderin bir araya geleceği toplantıya katılmayacağını açıkladı. Akşener, belediye başkanlarıyla toplantıda ise,“Aday olun” çağrısına “Onları sonra konuşacağız” diye karşılık verdi.

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