İyi partililerden Akşener'e ’aday ol’ çağrısı

İYİ Parti kanadında Genel Başkan Akşener, önceki akşam 81 ilin il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında tüm il başkanlarıyla kalabalık bir aile fotoğrafı çekildi. Dün de parti organlarıyla bir araya gelmeye devam etti. Parti Genel Merkezi’nde önce belediye başkanları sonra da milletvekilleri ile görüştü. Genel Merkez’e girişinde partililer tarafından coşkuyla karşılanan Akşener, kurullara Altılı Masa çalışmalarında yaşananlarla ilgili bilgi vererek onların görüşlerini aldı.