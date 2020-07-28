İyi Partili Belediye Başkanı'nın, şoförünün karısıyla olan görüntüleri ortaya çıktı

"BOŞANMA DAVASI AÇTIM" Sabah Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'ın ulaştığı Sümeyye Tilki ise iddiaları reddetti. Evlendikten sonra Ahmet Tilki'nin de bir kadınla yasak ilişkisini tespit ettiğini öne süren Tilki, 7 ay önce boşanma davası açtığını söyledi. "EVLİ VE 2 KIZ ANNESİ BİR KADINLA YASAK İLİŞKİSİNİ TESPİT ETTİM" Ahmet Tilki ile evlendikten 3 ay sonra evde 3 telefon, 4 USB, hard disk ve bunlarda kayıtlı birçok mesaj ile ses kaydı yakaladığını iddia eden Sümeyra Tilki, "Evli ve 2 kız annesi bir kadınla Ahmet'in yasak ilişkisini tespit ettim. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bana kapandığını söyledi. Korkusundan bana sürekli baskı ve şiddet uygulamaya başladı. Boşanmak istedim ama kesinlikle boşanmayacağını söyledi. İşin içine siyasiler girdi ve olayın akışı değişti" iddialarında bulundu. 10 Temmuz'da iş akdini sonlandırdığı Tilki'nin, eşini de kullanarak kendisine bel altı iftira attığını öne süren Öztürk, "Nikâhlarını ben kıydım. Zaten eşi ile bir kaç ay sonra kavga etmişler ve ayrılmışlar" dedi.