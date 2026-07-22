Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:
Giresun'un Görele ilçesinde yaşamını yitiren 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un annesi Nuray Torun, olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. SABAH gazetesine konuşan anne Torun, dosyada yürütülen soruşturmaya ilişkin savcılığın olayın yalnızca trafik kazası olarak değerlendirilmemesi yönünde tespitlerde bulunduğunu öne sürerek, "Bu bir kaza değil. Savcılık dosyayı 'kasten öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaştı. Kızım için adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı. Tuana'nın daha önce dönemin Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından tacize uğradığı iddiası nedeniyle açılan davada verilen kararın da yeniden tartışma konusu olduğu belirtilirken, dosyaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.