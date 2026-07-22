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Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:

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Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:

Giresun'un Görele ilçesinde yaşamını yitiren 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un annesi Nuray Torun, olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. SABAH gazetesine konuşan anne Torun, dosyada yürütülen soruşturmaya ilişkin savcılığın olayın yalnızca trafik kazası olarak değerlendirilmemesi yönünde tespitlerde bulunduğunu öne sürerek, "Bu bir kaza değil. Savcılık dosyayı 'kasten öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaştı. Kızım için adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı. Tuana'nın daha önce dönemin Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından tacize uğradığı iddiası nedeniyle açılan davada verilen kararın da yeniden tartışma konusu olduğu belirtilirken, dosyaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.

#1
Foto - Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:

Giresun'un Görele ilçesinde, eski CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel tacizine uğrayan 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında, 2 hafta önce hazırlanan iddianameyle "Olası kastla öldürme" suçundan kamu davası açıldı.

#2
Foto - Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:

1,97 promil alkollü halde araç kullanarak hız yapan ve çarptıktan sonra frene basabilen sürücü hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istendiği dava, önümüzdeki günlerde görülecek.

#3
Foto - Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:

"BU KAZA DEĞİL" SABAH'a konuşan anne Nuray Torun, "Savcılık olayın her yönünü titizlikle araştırdı. 'Pusu kurulmuş olabilir mi?' ihtimali de değerlendirilerek hem geçmişe dönük hem de olay gününe ait çok sayıda güvenlik kamerası incelendi.

#4
Foto - Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:

Kızımın ölümüne neden olan ve halen tutuklu bulunan Adem Hasbaş hakkında da kapsamlı araştırma yapıldı. Soruşturma sonucunda olayın bir trafik kazası değil, 'olası kastla öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldı ve dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı" dedi.

#5
Foto - Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:

"HASBİ DEDE GEZİYOR" Kızının, CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olduğunu hatırlatan Nuray Torun, Dede'nin toplum içinde rahat tavırlar sergilemesine tepki gösterdi.

#6
Foto - Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:

Anne Torun, "Hasbi Dede'nin hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda hadsizce ve pervasızca dolaşması yüreğimi sızlatıyor. Sokakta görüştüğü kişilere, 'benim kusurum yok, taciz içerikli mesajları ben yazmadım' diyor. Halen daha mesajları kendi kızının yazdığını öne sürüyor.

#7
Foto - Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:

Oysa ki mahkeme, taciz içerikli mesajların Hasbi Dede'nin kızı tarafından yazılmadığını tespit ederek, kızına 'suç üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezası verdi. Ancak cezası ertelendi. Hasbi Dede'nin kızı da benim kızımla aynı yaşta. Benim kızım toprak altında ama o çok rahat. Bu nasıl vicdan, bu nasıl rahatlık, anlamıyorum" dedi.

#8
Foto - Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:

TACİZCİ BAŞKAN 1.5 YILLA KURTULDU Hasbi Dede, annesi Nuray Torun da belediyede çalışan 16 Yaşındaki Tuana Elif Torun'a, mesaj yoluyla cinsel tacizde bulundu. Olay ortaya çıkınca, mesajları kendi kızının yazdığını iddia etti.

#9
Foto - Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:

'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla kurtuldu. Kızına da "suçu üstlenme" suçundan verilen 16 gün hapis cezası ertelendi.

#10
Foto - Görele'deki Tuana dosyasında dikkat çeken açıklama! Anne:

Tacizle ilgili yargılama sürerken, 1,97 promil alkollü halde direksiyona geçen ve aşırı hız yapan Adem Hasbaş, 28 Mart 2026'da yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun'a çarparak ölümüne neden oldu. Hasbaş hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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