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Medya
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İYİ Parti’de sular durulmuyor! Bu bedel, öde öde bitmez! Akşener şimdi düşüp bayılacak

2023-12-19 13:46:43
İYİ Parti’de sular durulmuyor! Bu bedel, öde öde bitmez! Akşener şimdi düşüp bayılacak

Fuat Bol, İYİ Parti'nin Türkiye siyasetindeki gel-gitlerini ve CHP ile olan ilişkilerini köşesine taşıdı. Bol, İYİ Parti'nin CHP ile ittifak yaparak asıl siyasi hedeflerinden sapmış olduğunu ve bu durumun İYİ Parti'ye zarar verdiğini belirtti. İYİ Parti'nin lider kadrosunun Tayyip Erdoğan karşıtlığı temelinde hareket ettiğini ve sonuçta CHP'nin siyasi kazanımlarına yardımcı olduğunu da ifade eden Bol, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - İYİ Parti’de sular durulmuyor! Bu bedel, öde öde bitmez! Akşener şimdi düşüp bayılacak

“İYİ Parti kurulduğu günden beri gel-gitleri yaşıyor. Malum bu parti mensupları önce MHP’yi içeriden ele geçirmek istedi, başaramayınca da MHP’den ayrılıp İYİ Parti’yi kurdular. Dolasıyla İYİ Parti, milliyetçi eksene oturtularak kuruldu. Halbuki milliyetçiliğin asırlık çınarı vardı ve ona rağmen ortaya çıkacak aynı iddiadaki yapıların herhangi bir kıymeti harbiyesinin olabilmesi imkânsız gibiydi.

#2
Foto - İYİ Parti’de sular durulmuyor! Bu bedel, öde öde bitmez! Akşener şimdi düşüp bayılacak

Bu durumu en iyi bilen ise İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’di. Bilip, dillendirmesine rağmen gereğini yapmadı, yapmak istemedi. Merkez partisi olacağız, her kesimden oy alarak bir türlü iktidara alternatif olamayan ana muhalefetin yerini alacağız iddiasıyla yola çıktı lakin dediklerinin tam tersini yaptı. En büyük hatayı, bölücü parti ile işbirliği içindeki CHP’den 15 milletvekilini ödünç almakla yaptı. Böylece yakayı CHP’ye bir kaptırdı pir kaptırdı ve bir daha o cendereden kurtulamadı.

#3
Foto - İYİ Parti’de sular durulmuyor! Bu bedel, öde öde bitmez! Akşener şimdi düşüp bayılacak

İlk düğme yanlış iliklenince hatalar zinciri sökün etti ve etmeye devam ediyor. Ve bu bedel öde öde bitmiyor, bitmeyecek gibi de gözüküyor. (…)”

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