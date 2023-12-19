2023-12-19 13:46:43 İYİ Parti’de sular durulmuyor! Bu bedel, öde öde bitmez! Akşener şimdi düşüp bayılacak
Fuat Bol, İYİ Parti'nin Türkiye siyasetindeki gel-gitlerini ve CHP ile olan ilişkilerini köşesine taşıdı. Bol, İYİ Parti'nin CHP ile ittifak yaparak asıl siyasi hedeflerinden sapmış olduğunu ve bu durumun İYİ Parti'ye zarar verdiğini belirtti. İYİ Parti'nin lider kadrosunun Tayyip Erdoğan karşıtlığı temelinde hareket ettiğini ve sonuçta CHP'nin siyasi kazanımlarına yardımcı olduğunu da ifade eden Bol, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: