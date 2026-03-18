1,5 milyar dolar harcanan İHA projesi başarısız oldu! İsrail'le ilgili ortaya çıkan detay herkesi şok içerisinde bıraktı

Haberde vurgulandığı üzere, İngiliz silah ihracat düzenlemelerine göre, İsrail'e gönderilen Watchkeeper bileşenlerinin Romanya'ya yeniden ihraç edilmesi gerekiyor. Ancak bu parçaların İsrail'de kaldığı anlaşılıyor. Elbit, İHA'ları "Kuzey İsrail'de gizli bir havaalanında" test ederken, Romanya ile sözleşmesinde "mücbir sebep" beyanında bulundu. Declassified'ın analiz ettiği açık kaynak bilgileri, bu havaalanının 1967'den beri İsrail tarafından yasadışı şekilde işgal edilen Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde bulunduğunu gösteriyor. Habere göre, İngiliz hükümeti, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini uluslararası hukuk ihlali olarak kabul ediyor; bu da Britanya'dan Watchkeeper ihracatının yasadışı olabileceğine işaret ediyor. Uluslararası Filistin İçin Adalet Merkezi'nden (ICJP) kıdemli hukuk görevlisi Danya Ebul Hac, Declassified'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Özel şirketler, ürünlerinin İsrail suçlarını veya yasadışı faaliyetlerini ilerletmek veya yasadışı işgalleri sürdürmek için kullanılmamasını sağlama sorumluluğuna sahiptir. Bu etkiye yönelik prosedürleri yeterince uygulamamak, şirket yöneticilerinin hem İngiltere'de hem de yurtdışında sorumluluğuyla sonuçlanabilir."