1,5 milyar dolar harcanan İHA projesi başarısız oldu! İsrail'le ilgili ortaya çıkan detay herkesi şok içerisinde bıraktı

Declassified UK'nin aktardığı ek bilgilere göre, Watchkeeper programı kapsamında 2005-2015 arasında sadece 146 uçuş saati gerçekleştirildi ve bunun sadece altı günü Afganistan'da aktif görevde geçti. İHA'nın kötü hava koşullarında çalışamaması nedeniyle eğitimler Galler'den Kıbrıs'taki RAF Akrotiri'ye taşındı. Bu durum, "bakım gerektiren ekipmanın onarım için İngiltere'ye geri gönderilip tekrar Kıbrıs'a yollanmasına" yol açarak yüz binlerce sterlin ek lojistik ve bakım maliyeti oluşturdu. Uçuş saati başına maliyetin 88.400 sterlin olduğu tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl Savunma Bakanlığı, Watchkeeper'ı 2027'ye kadar iki yıl daha operasyonel tutmayı seçti. Bu uzatmanın ek 95 milyon sterline mal olması bekleniyor; bu da "Project Corvus" adı verilen planlanan halefi için ayrılan bütçenin neredeyse yüzde 75'ine denk geliyor. Ticaret ve İş Bakanlığı sözcüsü ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bireysel ihracat lisansları hakkında yorum yapmıyoruz. Tüm lisanslar katı kriterlerimize göre değerlendirilmiştir. Bunları gözden geçirmeye devam ediyoruz ve İngiltere standartlarıyla artık uyumlu olmayan lisansları askıya alabilir veya iptal edebiliriz."