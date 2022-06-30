2022-06-30 23:53:31 İtfaiye aracına giren yılanı itfaiyeciler çıkardı
Sivas’ta bir itfaiye aracının çamurluk kısmına giren yılan itfaiyeciler tarafından çıkarıldı.
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Sivas’ta bir itfaiye aracının çamurluk kısmına giren yılan itfaiyeciler tarafından çıkarıldı.
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait bir aracın şoförü görev dönüşü çamurluk kısmında yılan olduğunu fark ederek durumu mesai arkadaşlarına bildirdi.
İtfaiye ekipleri araçtaki yılanı, özel aparat yardımıyla yakaladı.
Torbaya konulan yılan doğal ortamına bırakıldı.
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