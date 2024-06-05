İtalyanlar duyurdu: Türkiye 9 bin askerle harekete geçti

Erdoğan, savunma sektöründe 2002 yılında sadece 62 savunma projesi varken, bugün bu sayının binleri aştığını ve savunma projelerinin bütçesinin 5,5 milyar dolardan 96 milyar doların üzerine çıktığını gururla açıkladı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişimini ve bölgesel güç olarak artan rolünü vurgulayan önemli göstergeler olarak dikkat çekiyor.