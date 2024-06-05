2024-06-05 09:42:39 İtalyanlar duyurdu: Türkiye 9 bin askerle harekete geçti
İtalyan basınından Fatto Quotidiano, Türkiye'nin 9 bin askerle harekete geçtiğini duyurdu.
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İtalyan basınından Fatto Quotidiano, Türkiye'nin 9 bin askerle harekete geçtiğini duyurdu.
İşte "Türkiye, Erdoğan kaslarını gösteriyor: 9 bin askerle askeri tatbikat" başlıklı haberin detayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sektöründeki gelişmelerini ve bölgesel istikrar için oynadığı kritik rolü vurguladı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı telefon görüşmesinde, özellikle Kuzey Afrika ve Afrika Boynuzu'nda Türkiye'nin vazgeçilmez bir güç haline geldiğini belirtti.
Erdoğan'a göre, Türkiye'nin bu alandaki artan etkisi, savunma sektöründeki ilerlemelerden kaynaklanıyor.
Bu bağlamda, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri daha da ön plana çıkarmak için, 22 yıl önce AK PARTİ iktidarına geldiğinden beri, Erdoğan'ın hükümeti bu alanda büyük çabalar sarf etti.
İzmir'de gerçekleştirilen "Efes-2024" askeri tatbikatı bu çabaların bir göstergesi olarak sunuluyor. Tatbikata 45 ülkeden yaklaşık 9 bin Türk askeri ve 2 bine yakın yabancı asker katıldı. Erdoğan, tatbikatın ordunun müşterek operasyonları planlama, koordine etme ve icra etme kabiliyetlerini artıracağına inandığını belirtti.
Erdoğan, savunma sektöründe 2002 yılında sadece 62 savunma projesi varken, bugün bu sayının binleri aştığını ve savunma projelerinin bütçesinin 5,5 milyar dolardan 96 milyar doların üzerine çıktığını gururla açıkladı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişimini ve bölgesel güç olarak artan rolünü vurgulayan önemli göstergeler olarak dikkat çekiyor.
KAYNAK, ÇEVİRİ: X/TARİH VE POLİTİKA
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