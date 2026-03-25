İtalyan isimden çok konuşulacak itiraf: Türkiye konusunda hata yapıyoruz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İtalya'da Bologna Üniversitesi'nden akademisyen Riccardo Gasco, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik stratejisiyle ilgili çok sert eleştirilerde bulundu.

Haber7'de yer alan habere göre, İtalya'da Bologna Üniversitesi'nden akademisyen Riccardo Gasco, ABD menşeli sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın Türkiye'ye olan yaklaşımına eleştirilerde bulundu.

Türkiye'yi Avrupa veya İtalya medyasından okumanın "yanlış" olacağını belirten Gasco, "Böyle bir durumda Ankara'nın ne yaptığını anlamayabilirsiniz. Çünkü Ankara çok nadir 'tek başına diplomatik bir güç' olarak resmediliyor. Ancak sahada farklı bir tablo söz konusu" diyor.

Gasco’ya göre Avrupalılar Türkiye’yi “sorun çıkaran NATO üyesi” ve “zor” bir ülke olarak görüyor. Bu da Türkiye’nin arabuluculuk rolünün önemini görmelerini engelliyor.

"Türkiye'yi yetkin ya da diplomatik açıdan başarılı bir ülke olarak görmek yerine 'sorunlu' ve 'tartışmalı' buluyorlar. Bu bizim için kabul etmemiz gereken 'önemli' bir hata. Eski kalıplardan kurtulsak mı?"

Türkiye'nin arabuluculuk rolünün "şans eseri" veya "doğaçlama" olmadığını belirten Gasco, Ankara'nın yakın tarihteki diplomatik girişimlerinden bir dizi örnekler verdi:

"2010’da, İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde önemli bir rol oynadılar. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş küresel gıda arzını tehdit ederken, Karadeniz tahıl koridorunu sağlayan anlaşmada yine onlar vardı ki bunun olmadığı bir senaryoda milyonlarca insan açlığa sürüklenebilirdi. Ankara, Somali ve Gazze Şeridi'nde de yeniden diplomatik bir aktör olarak konumlandı."

Gasco, avantajları diplomatik birer enstrümana dönüştüren Ankara'nın kriz anlarında kurduğu vazgeçilmez aktör kimliğiyle küresel siyasetin düğüm noktası olmaya devam ettiğini belirtiyor. İtalyan akademisyen X'te yaptığı paylaşımın son bölümünde, Ankara'nın Washington nezdinde "önemli bir müttefik" olarak dikkate alındığını, Türk diplomatların İranlı meslektaşlarıyla da gerektiğinde masaya oturabildiğini, bu açıdan Ankara'ya sırt dönmenin Brüksel'in yararına olmayacağını vurguladı.

