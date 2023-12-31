İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

Daha sonra ise Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral, son olarak sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye transfer oldu. Suudi Arabistan'daki kariyerinin başında sakatlıklarla boğuşan Demiral, şu ana kadar yalnızca 8 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynayan Merih Demiral'ın Suudi Arabistan macerasının kısa süreceği belirtildi.