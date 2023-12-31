2023-12-31 11:58:30 İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!
Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de devam eden milli futbolcu Merih Demiral, tam 16 milyon Euro bonservisle Juventus'tan transfer olmuştu. Arabistan'da futbol hayatına devam eden tecrübeli futbolcu, bu sezon takımıyla toplamda 8 resmi maçta forma giydi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Merih Demiral'ın Arabistan macerası kısa sürecek. Milli futbolcunun Arabistan'dan ayrılarak yeni takımına imzayı atacağı yazıldı.