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İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

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Spor
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İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

2023-12-31 11:58:30
İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de devam eden milli futbolcu Merih Demiral, tam 16 milyon Euro bonservisle Juventus'tan transfer olmuştu. Arabistan'da futbol hayatına devam eden tecrübeli futbolcu, bu sezon takımıyla toplamda 8 resmi maçta forma giydi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Merih Demiral'ın Arabistan macerası kısa sürecek. Milli futbolcunun Arabistan'dan ayrılarak yeni takımına imzayı atacağı yazıldı.

#1
Foto - İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, sarı-lacivertli ekibin alt yaş takımlarında uzun yıllar forma giydi.

#2
Foto - İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

Daha sonra sırasıyla Alcanenense, Sporting ve Alanyaspor'a transfer oldu. Kariyerinin yükselişini ise Sassuolo'da gerçekleştirdi. Alanyaspor'a tam 8 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak İtalyan ekibine transfer olan Merih Demiral, burada dev kulüplerin dikkatini çekti.

#3
Foto - İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

Sassuolo'da forma giydiği sırada İtalya'nın ve Avrupa'nın önemli takımlarından teklif alan milli futbolcu, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tuttu.

#4
Foto - İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

Daha sonra ise Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral, son olarak sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye transfer oldu. Suudi Arabistan'daki kariyerinin başında sakatlıklarla boğuşan Demiral, şu ana kadar yalnızca 8 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynayan Merih Demiral'ın Suudi Arabistan macerasının kısa süreceği belirtildi.

#5
Foto - İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

Bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynayan Merih Demiral'ın Suudi Arabistan macerasının kısa süreceği belirtildi.

#6
Foto - İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

İTALYANLAR DUYURDU: İtalya'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Napoli, bu sezon yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle savunmaya takviye peşinde.

#7
Foto - İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; savunmasını güçlendirmek isteyen Napoli, Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.

#8
Foto - İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

Milli futbolcuya devre arasında teklif yapacak olan Napoli, 25 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmanın peşinde.

#9
Foto - İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

Merih Demiral ise İtalya futboluna olan alışkanlığı nedeniyle Napoli'den gelen teklifi değerlendirecek.

#10
Foto - İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

Kariyeri boyunca toplamda 175 resmi maçta forma giyen Merih Demiral, 8 gol ve 6 asist yaptı.

#11
Foto - İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

Milli takımın da vazgeçilmezlerinden birisi olan savunmacı, 41 maçta da milli formayı giydi.

#12
Foto - İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!

Transfermarkt değerlerine göre Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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