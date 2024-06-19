İtalya’da tarım krizi! Ekim yapılamaz hale geldi

Noe, 160 hektarlık arazisinin 130 hektarını pirince ayırıp, yaklaşık bin ton pirinç ürettiğini belirterek, "(Bu yıl) Tamamen su altında kaldı. Toprağı süremiyoruz. Ekim yapmak için tekrar suya girmek zorunda kaldık ve alttaki toprak, tahılı alabilecek en iyi durumda değil. Ekim yapmakta bir ay geciktik ve halen ekim yapıyoruz. Önceki yıllarda bu zamanlarda pirinç fideleri 15-20 santimetreye ulaşmış olurdu." dedi. Noe, her şeyin geç kaldığını, dolayısıyla olgunlaşmanın da geç olacağını belirterek, "Eylül ve Ekim aylarından korkuyorum, o zaman daha düşük sıcaklıklarla tahılın olgunlaşması duracak. Her şey yolunda giderse ve bundan sonra başka olumsuz koşullar olmazsa üretimimizin yarısını kaybetme riskimiz var." ifadelerini kullandı. Lombardiya’da bu durum nedeniyle tarım işletmeleri üzerinde belirsizlik hakimken, sezonun nasıl gideceğine dair öngörüde bulunmanın güç olduğu ifade ediliyor. Ülkede kuraklık nedeniyle ciddi sıkıntı çekilen 2022 yılında tarım sektöründe 6 milyar avro civarında zarar kaydedilmişti.