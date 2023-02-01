2023-02-01 11:59:55 İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için kime umut bağladılar?
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç'te sular durulmuyor. Aşırı ırkçı Rasmus Paludan'ın alçak saldırısının ardından Türkiye'den veto yiyen İsveç'te basın, Yunanistan'ın izinden gidiyor. Bir İsveç gazetesi Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li Senatör Chris Van Hollen'ın "Türkiye NATO onayı vermezse F-16 satışı onaylanmaz" sözlerine yer vererek "NATO onayı gelmezse Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir" yorumunda bulundu.