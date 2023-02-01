İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için kime umut bağladılar?

'İfade özgürlüğü' adı altında yapılan bu alçak eylem sonrası her ne kadar mevcut hükümet bu yapılanı tasvip etmediğini söylese de hem terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç sokakalarında skandal eylemlere imza atması hem de hükümetin bunlara hiçbir yaptırımının olmaması Ankara tarafından tepkiyle karşılandı. İsveç gazetesi Expressen'de ise dikkat çeken bir habere yer verildi. "Türkiye, İsveç'i engellemeye devam ederse ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" denilen haberde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alan Senatör Chris Van Hollen'ın açıklamalarına yer verildi.