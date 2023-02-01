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Dünya
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İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için kime umut bağladılar?

2023-02-01 11:59:55
İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için kime umut bağladılar?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç'te sular durulmuyor. Aşırı ırkçı Rasmus Paludan'ın alçak saldırısının ardından Türkiye'den veto yiyen İsveç'te basın, Yunanistan'ın izinden gidiyor. Bir İsveç gazetesi Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li Senatör Chris Van Hollen'ın "Türkiye NATO onayı vermezse F-16 satışı onaylanmaz" sözlerine yer vererek "NATO onayı gelmezse Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir" yorumunda bulundu.

#1
Foto - İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için kime umut bağladılar?

Geçtiğimiz haftalarda Sıkı Yön Partisi'ni lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından NATO üyeliği sekteye uğrayan İsveç bir çıkış yolu arıyor. 'İfade özgürlüğü' adı altında yapılan bu alçak eylem sonrası her ne kadar mevcut hükümet bu yapılanı tasvip etmediğini söylese de hem terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç sokakalarında skandal eylemlere imza atması hem de hükümetin bunlara hiçbir yaptırımının olmaması Ankara tarafından tepkiyle karşılandı.

#2
Foto - İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için kime umut bağladılar?

'İfade özgürlüğü' adı altında yapılan bu alçak eylem sonrası her ne kadar mevcut hükümet bu yapılanı tasvip etmediğini söylese de hem terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç sokakalarında skandal eylemlere imza atması hem de hükümetin bunlara hiçbir yaptırımının olmaması Ankara tarafından tepkiyle karşılandı. İsveç gazetesi Expressen'de ise dikkat çeken bir habere yer verildi. "Türkiye, İsveç'i engellemeye devam ederse ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" denilen haberde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alan Senatör Chris Van Hollen'ın açıklamalarına yer verildi.

#3
Foto - İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için kime umut bağladılar?

Nitekim Yunan gazetelerinin de manşetinde bu sabah bu habere yer veriliyor. Haberde Van Hollen'ın

#4
Foto - İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için kime umut bağladılar?

Aynı zamandan Yunan gazetesinin iddialarına göre Senato'nun çoğunluğu da bu kararı onaylıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'den gelen açıklamada ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını söylemişti.

#5
Foto - İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için kime umut bağladılar?

Aynı zamandan Yunan gazetesinin iddialarına göre Senato'nun çoğunluğu da bu kararı onaylıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'den gelen açıklamada ABD'nin

#6
Foto - İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için kime umut bağladılar?

#7
Foto - İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için kime umut bağladılar?

İsveç basınının bunu gündeme getirmesi ise akıllara Yunanistan'ı getirdi. Nitekim Atina hükümeti aylardır herhangi bir sorunda Türkiye'yi ABD'ye şikayet ediyor ve Türkiye'ye F-16 satışının yapılmaması için umutlarını Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'e bağlıyor.

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