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İşte Türkiye’nin yeni avcısı! Görüntüler az önce geldi! Özellikleri dikkat çekti! Birileri çok fena kuduracak

2024-03-26 12:38:11
İşte Türkiye’nin yeni avcısı! Görüntüler az önce geldi! Özellikleri dikkat çekti! Birileri çok fena kuduracak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, üçüncü uçuşunda 2 saat havada kaldı. ANKA III, yüksek taşıma kapasitesi, çok sayıdaki dahili ve harici mühimmat istasyonu ve düşük görünürlüğü ile pek çok görevde başrolü üstlenebilecek.

#1
Foto - İşte Türkiye’nin yeni avcısı! Görüntüler az önce geldi! Özellikleri dikkat çekti! Birileri çok fena kuduracak

Alınan bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ANKA III için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor. İlk uçuştan elde edilen verilerle iyileştirilen ve devamında yeni test uçuşları yapan ANKA III, üçüncü kez gökyüzüyle buluştu. Son uçuşunda 2 saat havada kalan ANKA III, 160 knot hıza ulaştı, 10 bin fit irtifaya çıktı. ANKA III böylece tüm uçuş değerlerini geliştirmiş oldu. Uçuşta ayrıca otopilot ve uçuş mekaniği testleri gerçekleştirildi.

#2
Foto - İşte Türkiye’nin yeni avcısı! Görüntüler az önce geldi! Özellikleri dikkat çekti! Birileri çok fena kuduracak

Her uçuş testindeki değerlendirmelerin ardından ANKA III için yeni performans ve görev zarfları açılarak platformun göreve hazır hale getirilmesine çalışılacak. Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA III'ü geliştirme çalışmaları 2022 yılında başladı. Aynı yılın mart ayında Sistem Gereksinimleri Gözden Geçirme Toplantısı'nın ardından sistem gereksinimleri donduruldu. Nisan 2022'de icra edilen Ön Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı ile dış geometri tasarımı belirlendi.

#3
Foto - İşte Türkiye’nin yeni avcısı! Görüntüler az önce geldi! Özellikleri dikkat çekti! Birileri çok fena kuduracak

Temel aviyonik mimarisi ANKA ve AKSUNGUR ile ortak olan ANKA III'ün yeni itki sistemi başta olmak üzere değişen alt sistemlerine yönelik tasarım çalışmaları hızlı bir şekilde icra edildi. Ekim 2022'de Kritik Tasarım Gözden Geçirme Fazı başladı. Kasım 2022'de ise hava aracının ilk detay parça üretimi gerçekleştirildi.

#4
Foto - İşte Türkiye’nin yeni avcısı! Görüntüler az önce geldi! Özellikleri dikkat çekti! Birileri çok fena kuduracak

Ocak 2023'te yapısal montajı, şubatta ekipman ve kablaj yerleşimleri tamamlanan ANKA III'ün sesi ilk kez mart ayında duyuldu. ANKA III, Nisan 2023'te taksi testleri için pist başına geçti. İlk uçuşunu başarıyla tamamlayan ANKA III, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip, kuyruksuz yapısıyla radarda daha az görünür bir insansız hava aracı sistemi olarak tanımlanıyor.

#5
Foto - İşte Türkiye’nin yeni avcısı! Görüntüler az önce geldi! Özellikleri dikkat çekti! Birileri çok fena kuduracak

Ailesinden yeni yazılım sistemiyle ayrılan ANKA III'te, ANKA ve AKSUNGUR'da kullanılan yer sistemleri ve veri linkleri temel kabul edildi. ANKA III sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleriyle yönetilecek. Bu 3 sistem kontrol edildikleri aynı yer sistemi sayesinde ortak görevlerde birbirini tamamlayan unsurlar olarak kullanılabilecek. ANKA ve AKSUNGUR'da kullanılan, yaklaşık 200 bin saati bulan uçuşlar esnasında zamanla geliştirilen ve iyileştirilen yazılımlar da ANKA III sisteminin yazılımının temelini oluşturuyor. ANKA III sistemi, gövde içinde yer alan iki istasyonun her birinde 650, kanat iç istasyonlarının her birinde 650, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle ANKA III'e insansız hava araçlarında en sık kullanılan SOM-J, MK-82 ve Sığınak Delici Bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Geliştirilen oleo-pnömatik iniş takımı da hava aracı üzerinde kalkış ve iniş yüklerini taşıyabilecek. ANKA III sistemi; taşıma kapasitesinin yüksekliği, çok sayıdaki dahili ve harici mühimmat istasyonu ve görünürlüğü düşük tasarımıyla pek çok görevde başrolü üstlenecek yeteneğe sahip olarak geliştirildi. ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, İHA'lara angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme gibi görevleri icra edecek. Ayrıca hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir dizi görevi de yerine getirebilecek.

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