İşte Türkiye’nin yeni avcısı! Görüntüler az önce geldi! Özellikleri dikkat çekti! Birileri çok fena kuduracak

Ailesinden yeni yazılım sistemiyle ayrılan ANKA III'te, ANKA ve AKSUNGUR'da kullanılan yer sistemleri ve veri linkleri temel kabul edildi. ANKA III sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleriyle yönetilecek. Bu 3 sistem kontrol edildikleri aynı yer sistemi sayesinde ortak görevlerde birbirini tamamlayan unsurlar olarak kullanılabilecek. ANKA ve AKSUNGUR'da kullanılan, yaklaşık 200 bin saati bulan uçuşlar esnasında zamanla geliştirilen ve iyileştirilen yazılımlar da ANKA III sisteminin yazılımının temelini oluşturuyor. ANKA III sistemi, gövde içinde yer alan iki istasyonun her birinde 650, kanat iç istasyonlarının her birinde 650, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle ANKA III'e insansız hava araçlarında en sık kullanılan SOM-J, MK-82 ve Sığınak Delici Bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Geliştirilen oleo-pnömatik iniş takımı da hava aracı üzerinde kalkış ve iniş yüklerini taşıyabilecek. ANKA III sistemi; taşıma kapasitesinin yüksekliği, çok sayıdaki dahili ve harici mühimmat istasyonu ve görünürlüğü düşük tasarımıyla pek çok görevde başrolü üstlenecek yeteneğe sahip olarak geliştirildi. ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, İHA'lara angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme gibi görevleri icra edecek. Ayrıca hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir dizi görevi de yerine getirebilecek.