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Spor
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İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

2023-09-01 10:28:01
İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

Avrupa'daki temsilcilerimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Galatasaray iki maçta da Molde'yi yenerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yazdırdı. Ardından gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Fenerbahçe, evinde 5-1 yendiği Twente'yi rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı başardı. Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş taraftarı önünde 3-2'nin rövanşında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. Adana Demirspor 2-1'in rövanşında evinde Genk'i 1-0 yendi ve maçı penaltılara taşıdı. Ancak Mavi Şimşekler penaltılarda 5-4 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti. İşte UEFA ÜLKE PUANI açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmalar sonrası güncel sıralama...

#1
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde'yi geçerek adını gruplara yazdırdı.

#2
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda PSG, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.

#3
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

Diğer temsilcimiz Fenerbahçe, 5-1 kazandığı ilk maçında ardından deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi.

#4
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

Beşiktaş ise 3-2 kazandığı ilk maçında rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaştı.

#5
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

Siyah beyazlılar, gruplara kalmak için taraftarı önünde Kiev ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kara Kartal 1-0 kazandı ve adını grup aşamasına yazdırdı.

#6
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise evinde Genk ile kozlarını paylaştı.İlk maçı 2-1 kaybeden Akdeniz ekibi, 120 dakika süren karşılaşmayı 1-0 önde kapattı. Ancak Mavi Şimşekler penaltılarda 5-4 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

#7
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması:

#8
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

1- İNGİLTERE: 89.178

#9
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

2- İSPANYA: 75.989

#10
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

3- İTALYA: 71,712

#11
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

4- ALMANYA: 69,767

#12
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

5- HOLLANDA: 55,100

#13
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

6- FRANSA: 52,313

#14
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

7- PORTEKİZ: 48,316

#15
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

8- BELÇİKA: 38,400

#16
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

9- TÜRKİYE: 32,825

#17
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...

10- İSKOÇYA: 31.650

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