2023-09-01 10:28:01 İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Türkiye bakın ne yaptı! Büyük sürpriz...
Avrupa'daki temsilcilerimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Galatasaray iki maçta da Molde'yi yenerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yazdırdı. Ardından gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Fenerbahçe, evinde 5-1 yendiği Twente'yi rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı başardı. Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş taraftarı önünde 3-2'nin rövanşında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. Adana Demirspor 2-1'in rövanşında evinde Genk'i 1-0 yendi ve maçı penaltılara taşıdı. Ancak Mavi Şimşekler penaltılarda 5-4 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti. İşte UEFA ÜLKE PUANI açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmalar sonrası güncel sıralama...