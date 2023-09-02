  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Bursa Valisi Demirtaş yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi!

Terör bitti mesire alanları dolup taştı

Beşiktaş o yıldız için tekrar devrede! Çok büyük çok gelişme olacak...

Orta sahaya yıldız Manchester City'den geliyor: İngiltere bu olayı konuşuyor: Türkiye'ye geliyor mu?

O nehri su sümbülleri istila etti

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! 25 milyon Euro'luk yıldız için savaş var!

İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Orta sahaya 'top kapma' canavarı! Bu transfer ayağa kaldıracak

Ülkemizin Süper Türkleri... Çok yakında VAR'ın yerini alabilir! Dünya devleri her an peşimize düşebilir
Yaşam
11
İşte Türkiye'nin saklı cenneti

2023-09-02 18:00:38
İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Dünyanın 3'ncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarasını 8 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

#1
Foto - İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Antalya'nın İbradı ilçesindeki dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası'nı 8 ay içinde 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl yılın ilk 8 ayında 80 bin ziyaretçi ağırlayan Altınbeşik, bu yıl ise yılın ilk 8 ayında ziyaretçi sayısı 100 bini aşarak bugüne kadar son yılların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

#2
Foto - İşte Türkiye'nin saklı cenneti

İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesinde bulunan Altınbeşik Mağarası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Mağarayı 8 ay içerisinde 100 bin kişiden fazla kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan günde ortalama 400 ila 500 yerli ve yabancı ziyaretçi, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kalıyor.

#3
Foto - İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından her geçen gün daha da büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti.

#4
Foto - İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Geçen yıllara göre hem yerli, hem de yabancı ziyaretçilerin daha fazla ilgi gördüğünü ve geçtiğimiz yıllara göre rekor yakaladıklarını söyleyen Özdoğan, “Dünyanın dört bir köşesinden ziyaretçileri kabul ediyoruz. Yılın ilk 8 ayında 100 bin bandını açtık. Bu bizim için geçen yıllara göre çok daha iyi rakamlar. Özellikle yerli ziyaretçilerimizde de büyük artış görülmektedir.

#5
Foto - İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Avrupa pazarından ve Rus ülkelerinden verimli ziyaretçi akını var. Bilindiği gibi Altınbeşik Milli Parkı Türkiye’nin en büyük, Dünyanın ise 3. Büyük yeraltı gölü Mağarası. Muntazam turkuaz bir su ve bir birinden güzel traverten oluşumların ev sahipliği yaptığı bir yer. Bu sebeple gelen ziyaretçilerimiz son derece memnun kalıyorlar. Günlük ziyaretçi sayımızı 400-500 civarına kadar çıkardık.

#6
Foto - İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Özellikle iç piyasadan çok ciddi bir ziyaretçi sayımız var. Yine hafta sonları cumartesi pazar günlük 800-1000 arasında ziyaretçilerimiz geliyor. Bu sayı ise bizim için muhteşem bir tempo ve muazzam bir aksiyon” diye konuştu.

#7
Foto - İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Mağarayı Antalya’dan ziyarete gelen Mücahit Özdemir, arkadaşları ile birlikte Altınbeşik mağarasını özellikle gezmeye geldiklerini söyleyerek, “Burası Dünyanın 3. Türkiye’nin en büyük yeraltı gölü mağarası olduğunu biliyordum. Sosyal medyada hep karşıma çıkıyordu. İçerisi muhteşem. İçeride Pamukkale’yi andıran travertenler var. Turkuaz rengi suyu ile harika bir yer. İçeride isminin aldığı beşik harika. Mağaranın ilginç olan bir özelliği ise içerisinin sıcaklığı 16-17 derece civarında. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer” şeklinde konuştu.

#8
Foto - İşte Türkiye'nin saklı cenneti

#9
Foto - İşte Türkiye'nin saklı cenneti

#10
Foto - İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Kazakistan'dan referandum kararı
Dünya

Kazakistan'dan referandum kararı

Kazakistan nükleer santral için referanduma gidiyor.
Cezaevinde hafız oldu
Yaşam

Cezaevinde hafız oldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde cezaevinde bir mahkum hafızlığını tamamlayarak beratını aldı.

Beyaz petrol ülkenin her yerinden çıkıyor! Türkiye'nin başına talih kuşu kondu... Almanya ve Fransa peşimize düştü
Ekonomi

Beyaz petrol ülkenin her yerinden çıkıyor! Türkiye'nin başına talih kuşu kondu... Almanya ve Fransa peşimize düştü

Beyaz petrol olarak bilinen lityum iyon pili için Almanya, Fransa, Hollanda ve Polonya Türkiye'nin kapısını çaldı.
Zorunluydu: Daha ilk günden 438 başvuru!
Ekonomi

Zorunluydu: Daha ilk günden 438 başvuru!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulamasının ilk gününde arabuluculara 438 başvuru yapıldığını bildi..
Komünizm parayı buluncaya kadar... Fehriye Erdal'ın yoldaşı Kaftancıoğlu'ndan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaret
Siyaset

Komünizm parayı buluncaya kadar... Fehriye Erdal'ın yoldaşı Kaftancıoğlu'ndan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Dersim Lobisi sorumlusu Özdemir Sabancı'nın katili Fehriye Erdal'ın yoldaşı Kaftancıoğlu, Yunanistan'da den..
Kalplere dokunan video: Memleketi Mardin'de Fahrettin Koca'yı duygulandıran anlar...
Siyaset

Kalplere dokunan video: Memleketi Mardin'de Fahrettin Koca'yı duygulandıran anlar...

Konya doğumlu Aslen Mardinli olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret etti. Koca, 20 yı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23