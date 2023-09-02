İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Geçen yıllara göre hem yerli, hem de yabancı ziyaretçilerin daha fazla ilgi gördüğünü ve geçtiğimiz yıllara göre rekor yakaladıklarını söyleyen Özdoğan, “Dünyanın dört bir köşesinden ziyaretçileri kabul ediyoruz. Yılın ilk 8 ayında 100 bin bandını açtık. Bu bizim için geçen yıllara göre çok daha iyi rakamlar. Özellikle yerli ziyaretçilerimizde de büyük artış görülmektedir.