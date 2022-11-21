2022-11-21 01:56:04 İşte terör sevici Batı basını
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyine teröristlere yönelik yaptığı operasyon terör sevicileri rahatsız etti.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyine teröristlere yönelik yaptığı operasyon terör sevicileri rahatsız etti.
Terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan Batı ülkelerinin basın organları, operasyona ilişkin yaptıkları haberlerde, PKK'nın adını kullanmayarak, "Kürt militan" ya da "Kürt hedefleri" ifadelerine yer verdi.
Sınır ötesinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
-İşte terör sevici Batı basını!- Türkiye'nin teröristlere yönelik harekatı, dünyada büyük ses getirdi. Terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan Batı ülkelerinin basın organları, operasyona ilişkin yaptıkları haberlerde ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Amerikan The Wall Strett Journal: "Türkiye, İstanbul Bombardımanının Ardından Irak ve Suriye'deki Kürt Hedeflerini Vurdu"
-Algı yapmaya çalıştılar- Yapılan haberlerde, PKK'nın adını kullanılmayarak, "Kürt militan" ya da "Kürt hedefleri" ifadelerine yer verdi. İngiliz BBC: "Türkiye'nin Kürt saldırıları: Pençe-Kılıç Operasyonu militan üsleri hedef alıyor"
Avrupa Birliğinin yayın organı Euronews: "Türkiye, İstanbul bombalamasından sonra kuzey Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerine saldırdı" İngiliz The Independent: "Türkiye, İstanbul sokak bombalamasından sonra Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerine saldırdı"
İngiliz The Independent: "Türkiye, İstanbul sokak bombalamasından sonra Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerine saldırdı"
PKK'nın adını anmamışlardı Geçtiğimiz hafta, İstanbul'un en yoğun bölgelerinden Taksim Beyoğlu'ndaki terör saldırısı dünya tarafından alçak ifadelerle manşetlere taşınmıştı.
İstanbul'daki saldırı PKK'yı görmezden gelerek sunan Batı medyası, terör ve PKK kelimeleri kullanımında seçici olmuştu.
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