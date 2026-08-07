İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Dereotu yani Anethum graveolens, Avrupa ve Asya mutfaklarında bulunan, bolca kullanılan, yumuşak yapraklara, yeşil renge ve ince bir gövdeye sahip aromatik tadı olan bir bitkidir. Dereotu, maydanozgiller ailesinden gelmektedir. Hoş kokuludur, yaprakları tüysüdür. Kimyona benzer tadıyla baharat olarak da kullanılabilir. Yüksek oranda life sahiptir ve düşük kalorilidir.Dereotu besin değeri açısından da zengindir. 100 gram dereotunda 43 kalori, 61 mg sodyum, 738 mg potasyum, 85 mg C vitamini, 208 mg kalsiyum, 6.6 mg demir, 55 mg magnezyum vardır. Tarihte sindirim sorunları, bebeklerde kolik ve ağız kokusu gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır.