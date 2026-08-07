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İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

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İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Sofraların vazgeçilmezi dereotunun faydaları saymakla bitmiyor.

#1
Foto - İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Dereotu yani Anethum graveolens, Avrupa ve Asya mutfaklarında bulunan, bolca kullanılan, yumuşak yapraklara, yeşil renge ve ince bir gövdeye sahip aromatik tadı olan bir bitkidir. Dereotu, maydanozgiller ailesinden gelmektedir. Hoş kokuludur, yaprakları tüysüdür. Kimyona benzer tadıyla baharat olarak da kullanılabilir. Yüksek oranda life sahiptir ve düşük kalorilidir.Dereotu besin değeri açısından da zengindir. 100 gram dereotunda 43 kalori, 61 mg sodyum, 738 mg potasyum, 85 mg C vitamini, 208 mg kalsiyum, 6.6 mg demir, 55 mg magnezyum vardır. Tarihte sindirim sorunları, bebeklerde kolik ve ağız kokusu gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır.

#2
Foto - İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Dereotu kadar dereotu tohumu da faydalıdır. Örneğin bir çorba kaşığı dereotu tohumunda yarım bardak sütteki kalsiyum bulunur. Dereotunda A vitamini de dahil pek çok temel vitamin ve mineral vardır. Örneğin A vitamini sağlıklı bir bağışıklık için gerekli bir vitamindir. Erkek ve dişilerde üreme sağlığında önemli rol oynar. Benzer biçimde içindeki C vitamini de bağışıklığı destekler. Dereotunda güçlü antioksidan bulunur. Taze dereotu çinko da içerir.

#3
Foto - İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Dereotu antioksidanlar açısından zengindir. İçerdiği antioksidanlar ile dereotu hücreleri serbest radikaller olarak bilinen kararsız moleküllerin neden olduğu hasara karşı korur. Dereotu, kronik inflamasyonu azaltmaya ve kalp hastalığı, Alzheimer, romatoid artrit ve belirli kanser türleri dahil olmak üzere belirli durumları önlemeye ve hatta tedavi etmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içermektedir.

#4
Foto - İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Dereotu, flavonoidler açısından da zengindir.

#5
Foto - İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Sahip olduğu bileşikler ile dereotu kalp hastalığı, felç ve bazı kanser türlerinin riskinin azalmasına yardımcı olabilir. Beyin sağlığına katkı sağlar.

#6
Foto - İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Karaciğer, kalp, böbrek ve beyin hastalıklarına karşı koruyan terpenoidler içerir.

#7
Foto - İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Dereotunun kalp sağlığı üzerinde de etkileri vardır. Toplam kolesterol ve trigliserit düzeylerini iyileştirmeye yardım eder.

#8
Foto - İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Dereotu yüksek kan şekeri düzeyini düşürerek insülin direnci, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet gibi durum riskini azaltabilir.

#9
Foto - İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Zararlı bakterilerle savaşan antibakteriyel etkilere sahip olan Klebsiella pneumoniae ve Staphylococcus aureus gibi uçucu yağlar içerir. Bu içeriği idrar yolu enfeksiyonu için faydalıdır. Dereotu içeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve fosfor ile kemik sağlığı için etkilidir. Dereotundaki uçucu yağlar, adet dönemi boyunca kramplardan kaynaklanan ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Yatıştırıcı ve sakinleştirici etkiler verebilir. Bu sayede gece uykusuna faydalıdırlar. Ayrıca dereotun antiseptik ve antibakteriyel özelliklerle ağız ve nefes spreyi görevi görerek ağız kokusunu giderir.

#10
Foto - İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Antioksidanlar açısından zengin ve iyi bir C vitamini, magnezyum ve A vitamini kaynağı olan dereotu, kalp hastalığı ve kansere karşı koruma da dahil olmak üzere sağlık için çeşitli faydalara sahip olabilir. Bununla birlikte, dereotu faydalarına bakan çoğu çalışmanın dereotu özlerini kullandığını akılda tutmak önemlidir.

#11
Foto - İşte sofraların vazgeçilmez besini dereotunun mucizeleri: Avrupa ve Asya mutfaklarının arananı...

Kolesterolü ve kan şekerini düşürür Dereotu metabolizmayı hızlandırır Adet söktürücüdür ve adet ağrılarını azaltır Gaz gidericidir Anne sütünü artırır İdrar yolu rahatsızlıkları için faydalıdır Bağırsaktan besin geçişini kolaylaştırır ve kabızlığı giderir Kemik sağlığını destekler, osteoporoz riskini azaltır Ağız kokusunu giderir Yatıştırıcı ve sakinleştirici etki gösterir

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