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Dünya
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İşte size çağdaş batı uygarlığı

2023-07-01 12:09:01
İşte size çağdaş batı uygarlığı

Fransa’nın Marsilya kentinde yaşanan şiddet olaylarında bir silah mağazası yağmalanarak av tüfekleri çalındı.

#1
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan’ın talebi üzerine kente takviye polis gönderildi.

#2
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

Ülke genelinde gece boyu çıkan olaylarda 994 kişi gözaltına alındı.

#3
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

Fransa’nın başkenti Paris’in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor.

#4
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

Ülke genelinde 45 bin polisin görevlendirilmesine rağmen gösterilerin 4. gecesinde de tansiyon düşmedi.

#5
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Toulouse, Strasbourg ve diğer kentlerde sokaklara dökülen göstericiler kurdukları bariyerleri, araçları, binaları ateşe verdi, mağazaları yağmaladı.

#6
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

Marsilya’da silah mağazasını yağmalayanlar, av tüfeklerini çaldı.

#7
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

Ancak mermilerin alınmadığı öğrenildi.

#8
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan’ın talebi üzerine kente takviye polis gönderildi.

#9
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

Marsilya sokaklarını yangın yerine çeviren göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesine de havai fişeklerle karşılık verdi.

#10
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

Val-d'Oise’de ise göstericiler Persan belediye binasını ateşe verdi.

#11
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şiddet olayları nedeniyle 88’i Marsilya’da olmak üzere ülke genelinde 994 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

#12
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

İşte görüntüler...

#13
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

İşte görüntüler...

#14
Foto - İşte size çağdaş batı uygarlığı

İşte görüntüler...

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