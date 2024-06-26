2024-06-26 19:34:42 İşte, Osmaniye'nin 259 yıllık doğal kliması
Osmaniyeliler kavurucu sıcaklarla 259 yıldır doğal klima ile başa çıkıyor.
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Osmaniyeliler kavurucu sıcaklarla 259 yıldır doğal klima ile başa çıkıyor.
Osmaniye'nin en eski mahallelerinden olan Gebeli Mahallesinde bulunan çınar ağacı mahallenin sembolü konumunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce 2020 yılında tescillenerek anıt ağaç olarak koruma altına alınan 259 yaşındaki çınar ağacı, mahalle sakinlerinin oturup çay içip sohbet ettiği 259 yıllık çınar ağacı bunaltıcı yaz günlerinde doğal klima etkisi görüyor.
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bu günlerde vatandaşlar, asırlık çınar ağacının gölgesinde serinliyor.
Çınara ağacını zamanında dedelerinin diktiğini söyleyen Hasan Kaytan(59), “Mahallemiz Osmaniye'nin en eski mahallesinden biri, çınarı dedemin babası dikmiş. Burası köy meydanı olduğu için hayvan bağlamak için 2 tane kazıp dikiyorlar, bir tanesi ışkınlanıyor, çınar oluyor. Kök kısmı 500 metre ileride 2 tane çınar ağacı çıktı, dar geliyor, taşları kırıyor. Şimdi Osmaniye 50 derece, buraya çıkıyorsun 25 derece serin o yüzden şanslıyız mahalleli olarak’’ diye konuştu.
Sıcak yaz aylarında ağacın altında rahat rahat oturduklarını söyleyen Hasan Dincel,“ Mahallenin, köyün kurucularından dedelerimizin diktiği çınarın altında her gün serinliyoruz. Şehir merkezine göre bulunduğumuz nokta hava sıcaklığı yüzde 50 farklıdır. Bu konuda rahatız, ben 68 yaşındayım. Aşağı yukarı 53 yıldır bu çınarın altında rahatça serinliyoruz’’ dedi.
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