İşte, Osmaniye'nin 259 yıllık doğal kliması

Çınara ağacını zamanında dedelerinin diktiğini söyleyen Hasan Kaytan(59), “Mahallemiz Osmaniye'nin en eski mahallesinden biri, çınarı dedemin babası dikmiş. Burası köy meydanı olduğu için hayvan bağlamak için 2 tane kazıp dikiyorlar, bir tanesi ışkınlanıyor, çınar oluyor. Kök kısmı 500 metre ileride 2 tane çınar ağacı çıktı, dar geliyor, taşları kırıyor. Şimdi Osmaniye 50 derece, buraya çıkıyorsun 25 derece serin o yüzden şanslıyız mahalleli olarak’’ diye konuştu.