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Aktüel
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İşte muhteşem özellikleri: Türkiye’nin yeni milli piyade tüfeği tanıtıldı!

2024-05-30 15:40:41
İşte muhteşem özellikleri: Türkiye’nin yeni milli piyade tüfeği tanıtıldı!

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türkiye’nin ilk yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76’nın üretim başarısının ardından, hafif ve ağır silah üretim kabiliyetlerini daha da geliştirmiştir. Bu bağlamda MKE, bu kabiliyetlerini kullanarak geliştirdiği 7,62×39 fişek atabilen Milli Piyade Tüfeği’ni tanıttı. İlgili yeni silah projesi ise EFES-2024 standında ilk kez sergilendi. MKE’nin yerli ve milli üretim kabiliyetinin bir diğer örneği olan bu modern piyade tüfeği, kullanıcı dostu özellikleri ve üstün performansı ile savunma sanayiinde önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor. Bu yeni silahın hem yerli hem de yurt dışı pazarda büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

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Foto - İşte muhteşem özellikleri: Türkiye’nin yeni milli piyade tüfeği tanıtıldı!

Proje, 7,62x39mm fişek atabilen modern ve modüler yapıya sahip piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılmıştır. MPT-76 Projesi kapsamında elde edilen tecrübeler ışığında üretimi gerçekleştirilen bu yeni silah, modüler yapısı, döner başlı kilitleme mekanizması ve gaz piston sistemi ile dikkat çekmektedir. Silah, ayarlanabilir dipçiği, modüler gövdesi ve el kundağı ile kullanıcı dostu bir tasarım sunmaktadır ve 30 fişek kapasiteli kompozisyon şarjörüne sahiptir. Yurt dışı pazar ihtiyaçları göz önünde bulundurularak başlatılan bu proje, kullanıcı taleplerini dikkate alarak modern bir silah elde etmeyi hedeflemiştir. Bilinen muadil silahlarla kıyaslandığında, yeni tüfeğin daha uzun namlu ömrü, daha düşük dağılım ve daha seri atış kabiliyetleri ile yurt dışı pazarda yoğun ilgi görmesi beklenmektedir.

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Foto - İşte muhteşem özellikleri: Türkiye’nin yeni milli piyade tüfeği tanıtıldı!

MPT 7,62x39mm Piyade Tüfeği Özellikleri Atış Modu: Tek / Seri Çalışma Sistemi: Kısa Çarpmalı, Gaz Piston Hareketli, Döner Başlı Kilitlemeli Dipçik: Ayarlanabilir Tetik Kuvveti: 20/30 Newton Şarjör Kapasitesi: 30 Çap: 7.62 mm x 39 Namlu Ömrü: Minimum 12,000 atım Dağılım: 100 metre’de 4 MOA (12 cm) Atış Sürati: 750 ± 50 atım / dakika İlk Hız: 700 m/s Yiv / Set: 4 Namlu Uzunluğu: 368.5 mm

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