İşte muhteşem özellikleri: Türkiye’nin yeni milli piyade tüfeği tanıtıldı!

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türkiye’nin ilk yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76’nın üretim başarısının ardından, hafif ve ağır silah üretim kabiliyetlerini daha da geliştirmiştir. Bu bağlamda MKE, bu kabiliyetlerini kullanarak geliştirdiği 7,62×39 fişek atabilen Milli Piyade Tüfeği’ni tanıttı. İlgili yeni silah projesi ise EFES-2024 standında ilk kez sergilendi. MKE’nin yerli ve milli üretim kabiliyetinin bir diğer örneği olan bu modern piyade tüfeği, kullanıcı dostu özellikleri ve üstün performansı ile savunma sanayiinde önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor. Bu yeni silahın hem yerli hem de yurt dışı pazarda büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.