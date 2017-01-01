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İslam
İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin ve memurların yeni maaşları
Temmuz zammı ile birlikte emeklilere maaşın yüzde 4'ü 5’i oranında verilen ek ödemeler de arttı. Emeklinin maaşında çifte artış yaşandı. İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar...
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