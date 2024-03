Çalışma, The Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan "JWST Observations Reject Unrecognized Crowding of Cepheid Photometry as an Explanation for the Hubble Tension at 8σ Confidence" (JWST Gözlemleri, 8σ Güven Seviyesinde Hubble Geriliminin Açıklaması Olarak Sefe Fotometrisinin Tanınmayan Kalabalıklaşmasını Reddediyor) adlı yeni bir makalede açıklanıyor.