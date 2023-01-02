İşte kiracılara kurulan yeni tezgah! Ev sahiplerinden akılalmaz tuzak

Böyle bir durum için kiracılara önerilerde bulunan Alp, "Ev sahibinin sözleşmede yazan banka hesabını kapatması halinde yeni banka hesabını kiracısına bildirmesi gerekiyor. Eğer hesap bilgisini ısrarla paylaşmıyorsa kiracılar, posta hesabı ile ev sahibi adına ödeme yapabilir ya da mahkemeye müracaat ederek ödeme yeri tayin edilmesini isteyebilir. Bu halde mahkeme, gerçekten ev sahibinin gerekli hususları yerine getirip getirmediğine bakacak ve kiracının kira ödemelerini isteği dışında ödeyememesi hali var mı araştıracak. Eğer kiracı, kiranın ödendiği hesabın kapatılmasından sonra uzun bir süre hiçbir adım atmamışsa ve sonrasında hesabın kapatıldığını fark etmediğini beyan ediyorsa, mahkeme bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmayacağı değerlendirmesinde bulunabilir. Yani kiracının kusurlu olduğuna hükmedebilir. Bu nedenle kiracıların ödemelerini dikkatli bir şekilde yapmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.