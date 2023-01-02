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Aktüel
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İşte kiracılara kurulan yeni tezgah! Ev sahiplerinden akılalmaz tuzak

2023-01-02 16:31:47
İşte kiracılara kurulan yeni tezgah! Ev sahiplerinden akılalmaz tuzak

Evini yüksek fiyattan kiraya vermek isteyen ev sahipleri yeni tezgaha başvurdu.

#1
Foto - İşte kiracılara kurulan yeni tezgah! Ev sahiplerinden akılalmaz tuzak

Ev sahipleri, yüksek kira taleplerini kabul etmeyen kiracılarını çıkarmak için banka hesaplarını kapatarak ‘Kiramı ödemedin, evi tahliye et’ yöntemine başvurmaya başladı

#2
Foto - İşte kiracılara kurulan yeni tezgah! Ev sahiplerinden akılalmaz tuzak

. Ev sahipleri ile kiracılar arasında birçok sorun yaşandığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Yükselen kiralar uzun bir süredir ev sahipleri ile kiracıların arasını açmış durumda. Kira davalarında büyük bir artış var. Son zamanlarda ise ev sahiplerinin çok değişik yöntemlerle kiracıyı tahliye etmeye çalıştığını görmekteyiz. Bunlardan en ilginç olanı ise banka hesaplarını kapatma yöntemi” dedi.

#3
Foto - İşte kiracılara kurulan yeni tezgah! Ev sahiplerinden akılalmaz tuzak

Yöntem hakkında bilgi veren Alp, “Ev sahibi ‘Kiram ödenmiyor’ demek için kiranın ödendiği banka hesabını kapatıyor. Hesap kapatıldığı için kirasını ödeyemeyen ya da kira ücretini gönderdiği halde ödenmediğinin farkında olmayan kiracı, ev sahibi tarafından ‘Kiramı ödemedin, evi tahliye et’ ihtarnamesiyle karşılaşıyor” diye konuştu.

#4
Foto - İşte kiracılara kurulan yeni tezgah! Ev sahiplerinden akılalmaz tuzak

Böyle bir durum için kiracılara önerilerde bulunan Alp, "Ev sahibinin sözleşmede yazan banka hesabını kapatması halinde yeni banka hesabını kiracısına bildirmesi gerekiyor. Eğer hesap bilgisini ısrarla paylaşmıyorsa kiracılar, posta hesabı ile ev sahibi adına ödeme yapabilir ya da mahkemeye müracaat ederek ödeme yeri tayin edilmesini isteyebilir. Bu halde mahkeme, gerçekten ev sahibinin gerekli hususları yerine getirip getirmediğine bakacak ve kiracının kira ödemelerini isteği dışında ödeyememesi hali var mı araştıracak. Eğer kiracı, kiranın ödendiği hesabın kapatılmasından sonra uzun bir süre hiçbir adım atmamışsa ve sonrasında hesabın kapatıldığını fark etmediğini beyan ediyorsa, mahkeme bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmayacağı değerlendirmesinde bulunabilir. Yani kiracının kusurlu olduğuna hükmedebilir. Bu nedenle kiracıların ödemelerini dikkatli bir şekilde yapmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - İşte kiracılara kurulan yeni tezgah! Ev sahiplerinden akılalmaz tuzak

Alp, kiracının tahliyesi için gerekli durumlar hakkında ise şunları söyledi: “Kira ödemeyen kiracı için sadece kira bedelinin tahsili icra yolu ile yapılabilir. Bunun haricinde kira ödemeyen kiracının tahliyesi isteniyorsa mevzuatta genel olarak bunun üç yolu mevcuttur. Bunlar ise aynı kira yılı içerisinde 2 haklı ihtarda bulunarak yıl sonunda kiracı tahliye davası açmak, kiracıyı temerrüde düşürerek kiracı tahliye davası açmak, kiracıya karşı tahliye ve ödenmemiş bedeller talepli icra takibi başlatma olarak sıralanabilir."

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