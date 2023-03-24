İşte İngiltere'nin Ukrayna'ya gönderdiği uranyumlu mühimmat

Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk etmesi durumunda gerginliğin artacağı uyarısında bulunurken, Londra, Moskova’yı “dezenformasyon yapmakla” suçluyor. Londra, İngiliz ordusunun on yıllardır zırh delici mermilerinde zayıflatılmış uranyum kullandığını belirterek, Moskova’nın gerçekleri aktarmadığı görüşünü dile getiriyor. Rusya, bu tür mühimmatların kullanılmasının kanser hastalığının yaygınlaşmasına ve toprağın kirlenmesine yol açtığını iddia ederek, bunun yüksek kalitede gıda üretme kabiliyetini büyük ölçüde azaltacağı ve hatta yok edeceğini savunuyor. Zırh delici mermilerde zayıflatılmış uranyum kullanımının, özellikle soğuk savaş döneminde Sovyet tanklarına karşı geliştirildiği biliniyor.