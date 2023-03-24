İşte İngiltere'nin Ukrayna'ya gönderdiği uranyumlu mühimmat

Bu mermilerin, Ukrayna'nın şu anda ülkenin doğusunda Rusya’ya karşı verdiği savaşta mücadele ettiği eski Sovyet üretimi T-72 tanklarına karşı kullanılması bekleniyor. RAND isimli araştırma kuruluşunda siyaset planlama ve nükleer silah konularında çalışan Edward Geist konuyla ilgili Associated Press’e yaptığı açıklamada, zırh delici mermilerde kullanılan zayıflatılmış uranyumun, nükleer silah oluşturmak için gereken uranyum zenginleştirme sürecinin bir yan ürünü olduğunu belirterek, üretilen bu mermilerin bazı radyoaktif özellikleri koruduğunu, ancak nükleer bir silah gibi bir nükleer reaksiyon üretemeyeceklerinin altını çizdi. Daha önce Ukrayna’daki savaşın nükleer silah kullanımına kadar tırmanabileceği tehdidinde bulunan Rusya, son olarak İngiltere’nin zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk etme kararının ardından bunun nükleer silah kullanımını tetikleyebileceği yolundaki uyarısını yinelemekte gecikmedi. İngiltere ve ABD, Rusya’nın bu suçlamalarını reddetseler de, bu mühimmatın nükleer silah olmasa bile insan sağlığı açısından risk oluşturduğu bir gerçek.