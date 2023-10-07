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İşte Gazze’den acı kareler

2023-10-07 16:14:29
İşte Gazze’den acı kareler

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları objektiflere yansıdı...

#1
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu.

#2
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

#3
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

Yaşanan saldırı ve çatışmalar sonucu İsrail - Gazze sınırın bazı bölgelerinden dumanlar yükseldi.

#4
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı'na saldırı düzenledi. Saldırı sonucu binanın büyük bölümü yıkıldı.

#5
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#6
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#7
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#8
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#9
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

Filistinli gruplar ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi sınırına yakın bölgede bir İsrail tankını imha etti.

#10
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#11
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#12
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#13
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#14
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#15
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#16
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#17
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#18
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#19
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#20
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#21
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#22
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#23
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#24
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#25
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentine düzenlendiği hava saldırıları sonucu dumanlar yükseldi.

#26
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#27
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#28
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlendiği hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazesi, Şifa Hastanesi'ne getirildi.

#29
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

Ölenlerin yakınlar, üzüntü yaşadı.

#30
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#31
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#32
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#33
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#34
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#35
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#36
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#37
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#38
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#39
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#40
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#41
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

#42
Foto - İşte Gazze’den acı kareler

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