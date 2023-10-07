2023-10-07 16:14:29 İşte Gazze’den acı kareler
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları objektiflere yansıdı...
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İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları objektiflere yansıdı...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
Yaşanan saldırı ve çatışmalar sonucu İsrail - Gazze sınırın bazı bölgelerinden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı'na saldırı düzenledi. Saldırı sonucu binanın büyük bölümü yıkıldı.
Filistinli gruplar ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi sınırına yakın bölgede bir İsrail tankını imha etti.
İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentine düzenlendiği hava saldırıları sonucu dumanlar yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlendiği hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazesi, Şifa Hastanesi'ne getirildi.
Ölenlerin yakınlar, üzüntü yaşadı.
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