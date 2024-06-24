İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

Fenerbahçe, 2024/2025 sezonu formalarını tanıttı. Yapılan açıklamada, "Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri… Çünkü bu bir DNA meselesi. 2024/25 Fenerbahçe İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta" denildi. Sezona büyük hedeflerle başlamak isteyen sarı-lacivertlilerin yeni sezon formaları 2 bin 999 TL'den satışa çıktı. İç Saha Forması Fenerbahçe'nin efsanevi çubuklu forma geleneğini devam ettiriyor. Tasarımında retro izler taşıyan bu çok özel çubuklu forma, kulübün köklü tarihine bir saygı duruşu niteliği taşırken, aynı zamanda gelecek başarılara da ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Formanın ensesinde yer alan “YAŞA FENERBAHÇE” sloganı da, bu mesajı pekiştiren sürpriz bir detay olarak göze çarpıyor.