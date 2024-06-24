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Spor
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İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

2024-06-24 16:46:15
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon için geri sayım başladı. Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı.

#1
Foto - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

Fenerbahçe, 2024/2025 sezonu formalarını tanıttı. Yapılan açıklamada, "Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri… Çünkü bu bir DNA meselesi. 2024/25 Fenerbahçe İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta" denildi. Sezona büyük hedeflerle başlamak isteyen sarı-lacivertlilerin yeni sezon formaları 2 bin 999 TL'den satışa çıktı. İç Saha Forması Fenerbahçe'nin efsanevi çubuklu forma geleneğini devam ettiriyor. Tasarımında retro izler taşıyan bu çok özel çubuklu forma, kulübün köklü tarihine bir saygı duruşu niteliği taşırken, aynı zamanda gelecek başarılara da ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Formanın ensesinde yer alan “YAŞA FENERBAHÇE” sloganı da, bu mesajı pekiştiren sürpriz bir detay olarak göze çarpıyor.

#2
Foto - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

Deplasman Forması Dikkat çeken beyaz renk kullanımıyla, kulübün vazgeçilmez değerleri arasında yer alan “temizlik” ve “açık yüreklilik” temasını taşıyor. Kulübün logosunda da yer alan bu beyaz renk, yine kulübün logosunda yer alan ve takımın gücünü, kudretini temsil eden palamut dalı sembolünün yer aldığı çok özel bir desenle bir araya geliyor. Ortaya çıkan forma, sahaları Fenerbahçe’nin temiz ve net gücüyle aydınlatmaya hazır bir hale geliyor.

#3
Foto - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

Üçüncü Forma Formanın sofistike ve günümüzün moda trendlerine uygun çizgileri, şimdiden bir taraftar favorisi olmaya hazır.

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