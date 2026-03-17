İftara en pratik tatlı: Mozaik pasta tarifi: Pötibör bisküvilerin en güzel hali!
İftar menüsüne en pratik şekilde hazırlayabileceğiniz mozaik pasta tarifine ne dersiniz?
Pötibör bisküvilerin gelişigüzel kırılıp yoğun kakaolu bir sosla birleştirilmesiyle hazırlanan bu lezzet, hem çocukların hem de yetişkinlerin favori tatlısı. Peki, mozaik pasta nasıl yapılır? İşte adım adım mozaik pasta tarifi ve malzemeleri…
İftar menüsüne hafif bir tatlı arıyorsanız mozaik pasta tarifini deneyebilirsiniz. Türk mutfak kültüründe "anne keki" kadar samimi ve yaygın bir diğer lezzet de şüphesiz Mozaik Pasta'dır. Pişirme gerektirmeyen pratik yapısıyla modern mutfakların en büyük kurtarıcılarından biri olan bu tatlı, ismini dilimlendiğinde ortaya çıkan mermer benzeri çok renkli ve geometrik görüntüden alır.
Pötibör bisküvilerin gelişigüzel kırılıp yoğun kakaolu bir sosla birleştirilmesiyle hazırlanan bu lezzet, dondurucuda bekletilerek servis edildiği için özellikle yaz aylarında serinletici bir pasta alternatifi sunar. Hem çocukların mutfağa ilk adımlarını atarken öğrendiği bir başlangıç hem de şık akşamüstü çaylarının vazgeçilmez bir eşlikçisidir. İşte iftara mozaik pasta tarifi ve malzemeleri...
Hazırlama süresi: 10 dk. Pişirme süresi: 20 dk. Kaç kişilik: 4-6 kişilik
Mozaik Pasta İçin: * 2 paket pötibör bisküvi (yaklaşık 350-400g) * 1 su bardağı süt * 3 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş) * 3 yemek kaşığı kakao * 5 yemek kaşığı toz şeker * 80g bitter çikolata (isteğe bağlı, lezzeti artırır) * ½ su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık içi
MOZAİK PASTA TARİFİ NASIL YAPILIR? 1. Sosu Hazırlayın: Küçük bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine sütü, toz şekeri ve kakaoyu ekleyerek şeker tamamen eriyene kadar kısık ateşte karıştırın (Kaynatmanıza gerek yok, sadece malzemelerin birleşmesi yeterlidir).
2. Çikolatayı Ekleyin: Sosu ocaktan aldıktan sonra içine bitter çikolatayı parçalayarak ekleyin ve kendi sıcağıyla eriyene kadar karıştırın. Sosu ılınmaya bırakın. 3. Bisküvileri Kırın: Geniş bir karıştırma kabına bisküvileri elinizle dört-beş parçaya bölerek ufalayın. Bisküvileri un haline getirmemeye, iri parçalar bırakmaya özen gösterin.
4. Birleştirme: Ilınan kakaolu sosu ve ceviz içini bisküvilerin üzerine dökün. Bisküvileri çok fazla ezmeden, her yerinin sosla kaplandığından emin olana kadar bir spatula yardımıyla nazikçe karıştırın. 5. Şekil Verme: Tezgâha bir streç film veya pişirme kağıdı serin. Hazırladığınız harcı üzerine dökün ve ellerinizle kenarlarından bastırarak rulo veya piramit şekli verin. 6. Dondurma: Şekil verdiğiniz pastayı streç filme sıkıca sarın. Derin dondurucuda en az 3-4 saat (ideali bir gece) bekletin.
Mozaik pastanın en önemli püf noktası, kakaolu sosun sıcaklığıdır. Sosu bisküvilerin üzerine çok sıcak dökerseniz bisküviler erir ve o mozaik görüntüsü kaybolarak hamur bir yapı oluşur. Sos mutlaka ılık olmalıdır. Ayrıca bisküvileri kırarken çok küçük parçalara ayırmamak, pastanın kesildiğinde daha estetik durmasını sağlar. Servis etmeden 5-10 dakika önce buzluktan çıkarmanız, pastanın daha rahat dilimlenmesini s
