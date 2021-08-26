İşte en çok satan 20 ikinci el otomobil: 105 bin TL'den başlıyor

Sıfır taraftaki indirimden faydalanmak isteyenler bayilere koşarken bu sefer de çip krizi nedeniyle üretimlere verilen aralar sıfır araçta tedarik problemine yol açtı. Bayiye gidip başvuru yapan teslimat için en erken ekim ayına gün aldı. Tabi sıfır araçta ÖTV indirimi sonrası gözlerin çevrildiği ikinci el araç fiyatları ise sanılanın aksine bir düşüş yaşanmadı. Sıfırlardaki çip sorunu yüzünden bayilerde sıfır araç yeterince bulunmadığından cebinde parası olan ve sıfır km bir otomobil almak isteyen kişi aracı bulamayınca ağustosta ikinci ele yöneldi. Bu da ikinci ele olan talebi artırdı.