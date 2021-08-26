2021-08-26 13:48:46 İşte en çok satan 20 ikinci el otomobil: 105 bin TL'den başlıyor
ÖTV indirimi sonrası sıfır araç için bayilere giden eli boş dönünce yeniden ikinci el otomobile yöneldi. ÖTV sürprizi sonrası beklenenin aksine ikinci el araç fiyatlarında indirim gerçekleşmez iken en fazla satılan 20 ikinci el otomobil markası da belli oldu. Fiyatlar 105 bin TL'den başlayıp 330 bin TL'yi aşıyor. ÖTV indirimlerinde geçtiğimiz günlerde yapılan sürpriz indirim sonrası bazı sıfır modellerde indirim oranı 60 bin TL'ye kadar çıktı.