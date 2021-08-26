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Otomotiv
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İşte en çok satan 20 ikinci el otomobil: 105 bin TL'den başlıyor

2021-08-26 13:48:46
İşte en çok satan 20 ikinci el otomobil: 105 bin TL'den başlıyor

ÖTV indirimi sonrası sıfır araç için bayilere giden eli boş dönünce yeniden ikinci el otomobile yöneldi. ÖTV sürprizi sonrası beklenenin aksine ikinci el araç fiyatlarında indirim gerçekleşmez iken en fazla satılan 20 ikinci el otomobil markası da belli oldu. Fiyatlar 105 bin TL'den başlayıp 330 bin TL'yi aşıyor. ÖTV indirimlerinde geçtiğimiz günlerde yapılan sürpriz indirim sonrası bazı sıfır modellerde indirim oranı 60 bin TL'ye kadar çıktı.

#1
Foto - Sıfır taraftaki indirimden faydalanmak isteyenler bayilere koşarken bu sefer de çip krizi nedeniyle üretimlere verilen aralar sıfır araçta tedarik problemine yol açtı. Bayiye gidip başvuru yapan teslimat için en erken ekim ayına gün aldı. Tabi sıfır araçta ÖTV indirimi sonrası gözlerin çevrildiği ikinci el araç fiyatları ise sanılanın aksine bir düşüş yaşanmadı. Sıfırlardaki çip sorunu yüzünden bayilerde sıfır araç yeterince bulunmadığından cebinde parası olan ve sıfır km bir otomobil almak isteyen kişi aracı bulamayınca ağustosta ikinci ele yöneldi. Bu da ikinci ele olan talebi artırdı.

Sıfır taraftaki indirimden faydalanmak isteyenler bayilere koşarken bu sefer de çip krizi nedeniyle üretimlere verilen aralar sıfır araçta tedarik problemine yol açtı. Bayiye gidip başvuru yapan teslimat için en erken ekim ayına gün aldı. Tabi sıfır araçta ÖTV indirimi sonrası gözlerin çevrildiği ikinci el araç fiyatları ise sanılanın aksine bir düşüş yaşanmadı. Sıfırlardaki çip sorunu yüzünden bayilerde sıfır araç yeterince bulunmadığından cebinde parası olan ve sıfır km bir otomobil almak isteyen kişi aracı bulamayınca ağustosta ikinci ele yöneldi. Bu da ikinci ele olan talebi artırdı.

#2
Foto - En çok satan ikinci el otomobiller incelendiğinde fiyat olarak en düşüğü 106 bin TL, en yükseği 332 bin TL değerinde. ​ İşte Cardata verilerine göre Türkiye’nin en çok satan 20 ikinci el otomobil markası..​

En çok satan ikinci el otomobiller incelendiğinde fiyat olarak en düşüğü 106 bin TL, en yükseği 332 bin TL değerinde. ​ İşte Cardata verilerine göre Türkiye’nin en çok satan 20 ikinci el otomobil markası..​

#3
Foto - 2018 Renault Megane 1.5 DCI Touch Sedan Dizel Otomatik 225 bin TL

2018 Renault Megane 1.5 DCI Touch Sedan Dizel Otomatik 225 bin TL

#4
Foto - Fiat Egea 1.3 Multijet Comfortline Sedan Dizel Manuel 151 bin 700

Fiat Egea 1.3 Multijet Comfortline Sedan Dizel Manuel 151 bin 700

#5
Foto - Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Sedan Dizel Otomatik 310 bin 100

Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Sedan Dizel Otomatik 310 bin 100

#6
Foto - 2017 Renault Symbol 1.5 DCI Joy Sedan Dizel Manuel 139 bin 930 TL

2017 Renault Symbol 1.5 DCI Joy Sedan Dizel Manuel 139 bin 930 TL

#7
Foto - 2016 Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT Comfortline Hatchback Dizel Otomatik 179 bin 300 TL

2016 Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT Comfortline Hatchback Dizel Otomatik 179 bin 300 TL

#8
Foto - 2016 Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT Comfortline Hatchback Dizel Otomatik 179 bin 300 TL

2016 Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT Comfortline Hatchback Dizel Otomatik 179 bin 300 TL

#9
Foto - 2019 Fıat Egea 1.4 Fire Easy Sedan Benzin Manuel 144 bin TL

2019 Fıat Egea 1.4 Fire Easy Sedan Benzin Manuel 144 bin TL

#10
Foto - 2017 Seat Leon 1.6 TDI Start&Stop Style Hatchback Dizel Otomatik 240 bin 500 TL

2017 Seat Leon 1.6 TDI Start&Stop Style Hatchback Dizel Otomatik 240 bin 500 TL

#11
Foto - 2012 Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend Hatchback Dizel Manuel 106 bin 300 TL

2012 Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend Hatchback Dizel Manuel 106 bin 300 TL

#12
Foto - 2017 VolkswagenJetta 1.4 TSI BMT Comfortline Sedan Benzin Otomatik 230 bin TL

2017 VolkswagenJetta 1.4 TSI BMT Comfortline Sedan Benzin Otomatik 230 bin TL

#13
Foto - 2015 Fıat Linea 1.3 MultiJet Pop Sedan Dizel Manuel 105 bin 600 T

2015 Fıat Linea 1.3 MultiJet Pop Sedan Dizel Manuel 105 bin 600 T

#14
Foto - 2017 Ford Focus 1.5 TDCI Trend X Sedan Dizel Otomatik 213 bin 800 TL

2017 Ford Focus 1.5 TDCI Trend X Sedan Dizel Otomatik 213 bin 800 TL

#15
Foto - 2017 Toyota Corolla 1.33 Life Sedan Benzin Manuel 166 bin 300 TL

2017 Toyota Corolla 1.33 Life Sedan Benzin Manuel 166 bin 300 TL

#16
Foto - 2016 Volkswagen Golf 1.6 TDI BMT Comfortline Hatchback Dizel Otomatik 236 bin 500 TL

2016 Volkswagen Golf 1.6 TDI BMT Comfortline Hatchback Dizel Otomatik 236 bin 500 TL

#17
Foto - 2018 Peugeot 301 1.6 BlueHDI Active Sedan Dizel Manuel 149 bin 800 TL

2018 Peugeot 301 1.6 BlueHDI Active Sedan Dizel Manuel 149 bin 800 TL

#18
Foto - 2016 Dacıa Sandero 1.5 DCI Stepway Hatchback Dizel Manuel 145 bin 200 TL

2016 Dacıa Sandero 1.5 DCI Stepway Hatchback Dizel Manuel 145 bin 200 TL

#19
Foto - 2016 Skoda Superb 1.6 TDI GreenTec Prestige Hatchback Dizel Otomatik 332 bin TL

2016 Skoda Superb 1.6 TDI GreenTec Prestige Hatchback Dizel Otomatik 332 bin TL

#20
Foto - 2017 Opel Astra 1.6 Edition Plus Sedan Benzin Manuel 159 bin 400 TL

2017 Opel Astra 1.6 Edition Plus Sedan Benzin Manuel 159 bin 400 TL

#21
Foto - 2017 Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus Sedan Dizel Otomatik 178 bin 500 TL

2017 Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus Sedan Dizel Otomatik 178 bin 500 TL

#22
Foto - 2020 Fiat Egea 1.4 Fire Urban Plus Sedan Benzin Manuel 167 bin 900 TL

2020 Fiat Egea 1.4 Fire Urban Plus Sedan Benzin Manuel 167 bin 900 TL

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