HER KAN GRUBUNUN OLUMLU VE OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ BULUNUYOR! Japonya'da ortaya atılan Ketsueki- gata teorisi, kan grubunuzun kişilik özelliklerini belirlediğini ileri sürmekte. Ketsueki-gata teorisi 1930'lardan bu yana bilim dünyasında tartışılmaya devam ediliyor. Bu teoriye göre her kan grubunun kişiliğini yansıtan olumlu ve olumsuz özellikleri bulunuyor. Konuyla ilgili makale yayınlayan Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde kan grubunun karakter özellikleri popüler hale geliyor. Kategorilerini kişiliği inceleyen Yunan filozofu Hipokrat'a dayandırdı. Ona göre kişilik özellikleri vücudun safra, kan ve balgam gibi sıvılarıyla ilgilidir. Furukawa için her kan grubu, bireyin özelliklerini etkiler.