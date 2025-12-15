UNESCO tarafından koruma altına alındı! Herkes çorba sandı ama Gaziantep’te bambaşka

Beyrancılık yapan Ahmet Çadır, beyranın dünya sıralamasında 2’nci sırada yer almasına sevindiklerini ancak beyranın çorba kategorisinden çıkarılıp yemek olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çadır, Gaziantep olarak beyranın dünyada duyulmasından memnun olduklarını ifade ederek, “UNESCO tarafından koruma altına alınan beyranımız dünyada 2’nci çorba seçilmiş. Buna üzüldük mü sevindik mi bilemedik. Biz birinciliği hak ediyoruz. Onun yanı sıra beyran Gaziantep’te çorba olarak değil, yemek olarak bilinir. O yüzden dolayı tam sevinemiyoruz. Gaziantepliler, Gaziantep’e gelenler beyrana aşık. Zaten şifa deposu. İçinde ilikli kemik suyu var. 12 saatte yapılıyor bir beyran. 12 saatte yapılan bir yemek ben hatırlamıyorum. O kadar emek verilen bir yemek hatırlamıyorum. Beyranı çorba olarak geçiştirmemek gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda sıralamada birinciliğe yerleşeceğimizi düşünüyorum. Bu listeyi belirleyen uzmanların Gaziantep’e gelip yerinde tatmalarını öneriyoruz. Öncelikle çorba kategorisinden çıkıp orda birinciliği yakalamak istiyoruz” diye konuştu.