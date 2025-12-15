  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
14
Yeniakit Publisher
Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Ali Rıza Demircan 'Hükümete nafaka zulmünü bitirecek teklifimiz' başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte Mirathaber'de çıkan o yazıdan öne çıkan detaylar...

#1
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

KUR’ÂN BOŞANMA NAFAKASINI NASIL ÇÖZÜYOR? Aşağıdaki yazım 24/01/2022 tarihli. Bu tarih öncesindeki uyarılarımız sonuç vermediği son üç-dört yıldır yapılan ikazlar da netice vermedi. Boşanma nafakası sorununun son yargı paketinde de ele alınmayacak oluşu, aile hayatının zayıflatılması anlayışının sürdürüldüğüne delil olsa gerektir. 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi ama aileyi zayıflatacak politikalar sürdürülüyor. 6284 sayılı zalim yasa da yürürlükte. Bu girişten sonra daha bir önem kazanan makalemizi sunalım.

#2
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Önce, benzerlerini okumak ve dinlemekten gına gelen haberi okuyalım: “Nafaka konusunda vatandaştan gelen talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldı. AK Parti kaynakları, yapılacak düzenlemeye ilişkin, “Kadının nafaka hakkını elinden almıyoruz, daha dengeli bir düzenleme olacak. Mağduriyet oluşturmadan mağduriyetleri giderecek bir düzenleme. Nafaka üzerinden meydana gelen kadına şiddet vakalarının da önüne geçilecek” değerlendirmesinde bulundu.”

#3
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Tercüme yoluyla ithal edilmiş ve yer yer aynı doğrultuda düzenlemeler yapılmış yasal Aile düzenimiz yani evlilik, boşanma ve nafaka düzenimizin insan doğasıyla çatışması ve problemler yumağı olması kaçınılmazdı. Öyle de oldu. Bilgi ve bilinçle İslam’ı bir hayat düzeni olarak algılayamayan kafaların adil alternatif bir çözüm üretebilmeleri mümkün değildir. Nitekim kanayan bir yara olan boşanma öncesi ve sonrası nafaka konusunda bir çözüm üretilemedi. Hiç değilse Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan alınacak İslami çerçeveyi belirleyici bilgiler, bir ölçüde olsun günümüz şartlarına uyarlanarak bir çözüm üretilemez miydi? İslam bütünlüğü içinde uygulanmadıkça yine de adil ve sürekli bir çözüm üretilemezdi ya. Bu da bir bahsi diğer.*

#4
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

İslam Aile düzeninde kadın, evlilik sözleşmesiyle birlikte ön tazminat niteliğinde ve razı olacağı şekilde Mehir alır. Mehir altın, gümüş, taşınmaz, herhangi bir mal, bilgi-sanat ve dil öğretimi de olabilir. Mehir, kadının isteği ve kabulüne göre zifaf öncesinde verilmesi gerekeceği gibi, daha sonra ödenmek üzere kocanın üzerinde borç olarak da bırakılabilir.

#5
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Kurulan ailenin nafakasını sağlamak da Kur’ân’ın Nisa sûresinin 34. ayetiyle erkeğe yani kocaya yüklenmiştir. Bir diğer anlatımla eşin, fakir ana babanın, ergenlik öncesi çocukların yeme içme barınma ve sağlık giderleri erkek / koca tarafından karşılanır. Kadın nafaka için evi dışında iş yerlerinde çalışmaya mecbur bırakılamaz. Erkek nafaka sağlama görevini yapamıyorsa İslam Toplumu’nda zekât fonundan fakirlik yardımı alır. Kadının evlik öncesi ve boşanma sonrası nafakası ise babası tarafından karşılanır.

#6
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Kadına boşanma sonrası Nafaka konusunu anlayabilmek için Kur’ân ve Sünnet’e göre boşama işleminin nasıl yapılacağını bilmek gerekir. İslam’ın insan doğasıyla uyumlu boşama sistemi gerçekten muhteşemdir. Koca karısını tek taraflı bir kararla doğrudan boşayabileceği gibi, kadın da istediği zaman mahkeme yani yargı yoluyla boşanabilir. (Bakara 229)

#7
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Koca karısını boşamaya karar verdiği zaman – eşi âdet görür döneminde ise- eşinin adet dönemini bekler. Eşin âdetinin bitimiyle başlayan temizlik döneminde cinsel ilişkiye girmeden doğru sözlü iki şahidin önünde karısını boşadığını karısına bildirir. Koca açısından boşama işlemi bitmiş ise de kadın açısından bitmesi için kadının koca evinde üç temizlik dönemi yani yaklaşık üç ay iddet beklemesi gerekir. Bu iddet süresince erkek karısına dönüş hakkını kullanmaz yani boşamadan vaz geçerek karısına sözlü veya fiilî (sevişme ve cinsel ilişki yoluyla) dönüş yapmazsa iddetin bitimi ile birlikte boşama işlemi gerçekleşmiş olur.

#8
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Yaklaşık üç ay sürecek iddet döneminde kadının nafakası koca tarafından karşılanır. Kadın iddetinin bitimiyle birlikte boşandığı kocasının evinden ayrılır, imkân bulur ve isterse ayrıldığı gün evlenebilir. Çünkü kadın tazminatını evlenirken mehir yoluyla almıştır.

#9
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Geleneksel İslam Fıkhı/hukukunda müctehidlerin bir kısmına göre boşanan kadının alacağı her hangi bir nafaka/geçimlik yoktur. Oysaki bazı müfessirlerce de işaret edildiği üzere Kur’ân hukukunda Bakara sûresinin 241. âyetine göre kadın bir defa olmak üzere Marûf ölçüde ve gereğinde yargı kararıyla boşanma nafakası da diyebileceğimiz geçimlik maddi bir yardım alır. İslami iman ve yaşam ölçülerine bağlı müminlere/yöneticilere emredilen bu görevle ilgili olarak Bakara 241’de şöyle buyrulmaktadır: “ Boşanmış kadınlara da Marûf ölçüler içinde hakları olarak bir geçimlik (META’) verilmelidir. Bu geçimlik verme, İslamî iman ve yaşam ölçülerine bağlı Müttekî kocalar/yöneticiler için kesin bir görevdir. “ Marûf, adaleti ve erdemleri içeren evrensel nitelikli ölçüdür. Geçimlik olarak bu yardım ortak akla, toplumun ve kocanın ekonomik düzeyine göre boşanan eşler tarafından, onların ihtilafı halinde ise hakim kararıyla belirlenir.

#10
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Söz ve mana olarak Allah’ın Kitabı olan Kur’ân Mesâni bir kitaptır. (Zümer 23) Rabbimiz Mübin/apaçık ve açıklayıcı olan bu Kitabı’nda hükümlerini ikişerli âyetlerle açıklar. Bakara 241, Ahzab 28 ile birlikte okununca ihtilafa düşülmeksizin daha iyi anlaşılabilir. Ahzab 28’de Rabbimiz, Peygamberimize, ihtişamlı bir dünya hayatı yaşamak isteyecek eşlerine ‘gelin sizi boşayayım’ değil, ‘gelin sizi (Ümetti’künne META’landırarak yani) geçimliğinizi vererek boşayayım, demesini emrediyor. Onlar, mehirleri verilerek ilişkiye girilmiş annelerimizdir. Peygamberimize ancak mehirleri verilen annelerimiz helâl kılınmıştır. (Ahzab 50) Bu sebeple verileceği söylenen geçimlik, iddet geçimliği değil, boşama geçimliğidir.*

#11
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Sahabi Cabir b. Abdullah’ın aktarımına göre Hafs b. Müğîre, eşi Fatıma’yı boşayınca, Fatıma Peygamberimize gelir. Allah şanını artırsın Peygamberimiz de kocası Hafs’a ‘boşadığın eşine bir geçimlik ver’, buyurur. Hafs, verecek bir şeyim yok deyince, Peygamberimiz emrini şöylece yineler: Mutlaka geçimlik vermek gerekir. Ona geçimlik olarak yarım sa’ da olsa / bir miktar hurma ver. (Beyhaki’den naklen Şevkânî. Fethül-Kadîr Bakara 241) Bakara 241’de “Marûf ölçüde” denildiği ve bu ölçüye Bakara 236 ‘da işaret edildiği üzere verilecek Meta’ yani geçimlik, boşayan kocanın maddi düzeyine göre belirlenecektir. Geçimlik verme görevi âyette yalnızca kocalara değil, kocalar dahil Müttakilere yüklendiği için kocanın fakirliği durumunda bu geçimliği devlet yöneticileri/yönetimleri üstlenir. Bu geçimliğin mehirle hiçbir ilgisi yoktur. Evliliğin başında ödenmek üzere kocanın zimmetine borç olarak bırakılmış mehir ödenmemişse ayrıca ödenir. Kur’ân ve Sünnet kurallarına dayalı İslam Toplumu’unda, nafakaları sağlandığı ve adalet gösterildiği halde kendi özgür iradeleri-istekleriyle ve yargı kararıyla boşanan kadınlar, kocaların talep etmesi halinde aldıkları mehiri iade etmekle yükümlüdürler. (Bakar 229) Bu şekilde kendi arzularıyla boşan kadınlar geçimlik alma haklarını yitirirler. Kendileri istemediği ve boşanmayı gerektirecek suç/günah işlemedikleri halde kocaları tarafından boşanan kadınlar geçimlik alma hakkına sahiptirler. Yapılan açıklamalar ışığında ortak akla ve parlamentoya şu teklifi sunuyoruz:

#12
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Boşanmalarını gerektirecek yüz kızartıcı suçları olmadığı halde kocaları tarafından açılacak davalar sonucu boşanacak kadınlara (yalnızca onlara) bir defaya mahsus olmak üzere nafaka olarak bir geçimlik verilir. Bu nafakanın miktarı boşanan eşler tarafından birlikte belirlenerek mahkemeye bildirilir. Eşlerin ihtilafları halinde geçimlik mahkemece yargı kararıyla belirlenir. Mahkeme kararında eşlerin yaş durumlarını, evlilik sürelerini, ekonomik yaşam şartlarını, kocanın maddî durumunu ve boşanan kadınının yeni bir evlilik yapıp yamayacağını dikkate alır. Belirlenecek meblağın, koca tarafından ödenemeyecek oluşu mahkemece tespit edilmesi durumunda, meblağın bütünü veya bir kısmı devlet tarafından karşılanır.

#13
Foto - Ali Rıza Demircan hükümete zulmü bitirecek teklifi yaptı

Not. Bu uygulamanın benzeri kendi iradesiyle işten ayrılan işçiye uygulanmaktadır. *Bu nafaka (geçimlik veya tazminat ) bazı müfessirlerin anladığı gibi iddet nafakası olamaz. Yüce Allah kocası ölen kadını çocuklu veya çocuksuz olma durumuna göre kocasının malına sekizde bir veya dörtte bir ölçüsünde varis kılar. Yeni bir evlilik yapabilmesi için de dört ay on gün iddet/süre belirler. Bakara 240 de de kocaya ölmeden önce, karısının, evinden çıkarılmaksızın bir yıl bakılması için vasiyette bulunması emredilir. Kocası ölen kadına miras ve bir yıl nafaka hakkı verilirken kocası tarafından tek taraflı bir beyanla boşanan kadına da Bakara 241 de boşanma nafakası (tazminatı, geçimliği) verilir. Bu verilenin iddet nafakası değil boşanma nafakası olacağının bir delili de iddet nafakasının her hal ve şartta zaten kocaya yüklenmiş olmasıdır. Allah Talak 1’de temizlik döneminde boşanan kadını evinden çıkarmama görevini kocaya vermiştir. Talak 6’ da bu emrini pekiştirmiştir. Kadın üç temizlik döneminden oluşan iddeti içinde kocasının evindedir, nafakası Nisa 34 ile kocası üzerindedir. Bu sebepledir ki koca iddet süresi içinde yeni bir nikâh akdi yapmaksızın karısına dönebilmektedir. (Bakara 228)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den "Şeffaflık" U-Dönüşü
Gündem

TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den “Şeffaflık” U-Dönüşü

CHP’nin yargı üzerinden sürdürdüğü ikiyüzlü siyaset bir kez daha açığa çıktı. Daha düne kadar yolsuzluk suçundan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na i..
Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş
Siyaset

Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş

Özgür Özel’in, Veli Ağbaba ile kadeh kaldırıldığı ve Kamer Genç'in mezarı başında anma töreni yapıldığı görülürken, söz konusu skandal görün..
Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede
Gündem

Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden Sabancı Holding’le ilgili kulisleri hareketlendiren dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İddialara gö..
Sahte yarayla mağduriyet oyunu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Gündem

Sahte yarayla mağduriyet oyunu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Yahudi insan hakları avukatı Arsen Ostrovsky, Bondi Plajı’ndaki saldırıda yaralandığını öne sürerek sosyal medya üzerinden yardım çağrısında..
Paris'te Kirli İmza: Fransa, Türkiye’yi tehdit etti! Ada'da İsrail'den Sonra Kalıcı Varlık Kuruyor!
Gündem

Paris'te Kirli İmza: Fransa, Türkiye’yi tehdit etti! Ada'da İsrail'den Sonra Kalıcı Varlık Kuruyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Elysee Sarayı'nda bir araya gelerek, T..
'Ey cemaat! Kaçak içki içmeyin, yasadışı bahis oynamayın!'
Aktüel

'Ey cemaat! Kaçak içki içmeyin, yasadışı bahis oynamayın!'

Mehmed Göktaş Doğru Haber'de yazdı: “Yani bu işleri yapacaksanız herkes gibi yasal yollardan yapın. Bakın her köşe başında devletin denetimi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23