İşte emekliler için konuşulan 7 destek: İçinde yok yok! Müthiş müjdeyi madde madde açıkladı

Bal, sözlerine devam ederek, "Bunun devamında enerji destekleri diyoruz. Doğal gaz ve elektrik faturalarında bir indirime gidilecek. Bunların hiç birinde bir yüzde belli değil, bunu söylemek gerekiyor." ifadelerini kullandı. Çalışmalar kapsamında fatura indirimi, ulaşım ve barınma desteği, düşük faizli kredi imkanı gibi pek çok konuda refahı artıracak düzenlemeler üzerinde de durulduğu belirtiliyor.