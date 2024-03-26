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İşte emekliler için konuşulan 7 destek: İçinde yok yok! Müthiş müjdeyi madde madde açıkladı

2024-03-26 13:54:14
İşte emekliler için konuşulan 7 destek: İçinde yok yok! Müthiş müjdeyi madde madde açıkladı

İktidardan gelen emeklilerle ilgili açıklamalar sonrasında masada konuşulan 7 yöntem var. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, konuyla ilgili madde madde açıklamalarda bulunurken, "Belediye hizmetlerinde indirim diyoruz. Bu, belediyeler birliği ile planlanacak bir şey. Su, atık su bedellerinde indirim ve belediye hizmetlerinde, belediye tesislerinde emeklilerle alakalı ciddi bir indirimden bahsediyoruz. Doğal gaz ve elektrik faturalarında bir indirime gidilecek" dedi.

#1
Foto - İşte emekliler için konuşulan 7 destek: İçinde yok yok! Müthiş müjdeyi madde madde açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun emeklilere yönelik yeni düzenlemeler için başlatılan çalışma, kulislerde büyük bir heyecan ve merakla karşılanıyor. Söz konusu düzenlemelerin detaylarıyla ilgili tartışmalar ise gün geçtikçe artıyor.

#2
Foto - İşte emekliler için konuşulan 7 destek: İçinde yok yok! Müthiş müjdeyi madde madde açıkladı

Bu bağlamda, emeklilerin refahını artıracak adımların neler olabileceği de tartışma konusu haline geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Belediye hizmetlerinde indirim diyoruz. Bu, belediyeler birliği ile planlanacak bir şey. Su, atık su bedellerinde indirim ve belediye hizmetlerinde, belediye tesislerinde emeklilerle alakalı ciddi bir indirimden bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

#3
Foto - İşte emekliler için konuşulan 7 destek: İçinde yok yok! Müthiş müjdeyi madde madde açıkladı

Bal, sözlerine devam ederek, "Bunun devamında enerji destekleri diyoruz. Doğal gaz ve elektrik faturalarında bir indirime gidilecek. Bunların hiç birinde bir yüzde belli değil, bunu söylemek gerekiyor." ifadelerini kullandı. Çalışmalar kapsamında fatura indirimi, ulaşım ve barınma desteği, düşük faizli kredi imkanı gibi pek çok konuda refahı artıracak düzenlemeler üzerinde de durulduğu belirtiliyor.

#4
Foto - İşte emekliler için konuşulan 7 destek: İçinde yok yok! Müthiş müjdeyi madde madde açıkladı

Bal, "Ulaşım desteği. Bu da Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte yürütülecek bir proje. Uçaklar ve trenlerde indirim şeklinde. Evi olmayan emekliye kira desteği. Kira artışlarıyla alakalı emeklilerimize karınca kararınca bir destek sağlanacak. Finans desteği, banka hizmetlerinde indirim, mevduat faizinde artış, refah payı ve taban maaş düzenlemesi." şeklinde açıklamalarda bulundu.

#5
Foto - İşte emekliler için konuşulan 7 destek: İçinde yok yok! Müthiş müjdeyi madde madde açıkladı

Üzerinde çalışılan ve milyonlarca emeklinin gelirini arttıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi durumunda, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı mensubu tüm emeklilerin bu desteklerden faydalanabileceği ifade ediliyor.

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