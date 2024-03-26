2024-03-26 13:54:14 İşte emekliler için konuşulan 7 destek: İçinde yok yok! Müthiş müjdeyi madde madde açıkladı
İktidardan gelen emeklilerle ilgili açıklamalar sonrasında masada konuşulan 7 yöntem var. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, konuyla ilgili madde madde açıklamalarda bulunurken, "Belediye hizmetlerinde indirim diyoruz. Bu, belediyeler birliği ile planlanacak bir şey. Su, atık su bedellerinde indirim ve belediye hizmetlerinde, belediye tesislerinde emeklilerle alakalı ciddi bir indirimden bahsediyoruz. Doğal gaz ve elektrik faturalarında bir indirime gidilecek" dedi.