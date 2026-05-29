  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koç Holding’e okkalı ceza kesen ülkeden şaşırtan hamle! Herkes ters köşe oldu 2500 metreden nokta atışı... Türk askerinden akılalmaz rekor! Dünyanın en ölümcül keskin nişancıları açıklandı, zirve sallandı Gözlerini karartıp kapasiteyi artırdılar! Altını tam 5 kat daha çok çıkaracaklar İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı! Toprağın altı platin, paladyum, rodyum ve altın kaynıyor: Tam 25 kat daha kalın dev rezerv için düğmeye basıldı Sürücüler dikkat: Yeni fiyatı 4 bin 990 TL oldu! Her ay ödeyeceksiniz Milyonlarca emekliyi ilgilendiren tarihi karar! Yargıtay son noktayı koydu, kurallar değişti Savunmada tüm dengeler sarsılacak: Gizli 'Skif' projesiyle ilgili korkunç istihbarat 'Amedspor bu parayı nereden buluyor' dedirten gelişme: Icardi'ye olay teklif Sırbistan'ı çıldırtacak savunma siparişi: Türkiye'den aldığımız an uluslararası görevlere açılacağız
Dünya
10
Yeniakit Publisher
İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı!

Dubai'de düzenlenen bir açık artırmada, 7 rakamdan oluşan bir cep telefonu numarası, tam 40 milyon liraya satılarak rekor kırdı.

#1
Foto - İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin lüks kenti Dubai'de gerçekleşen müzayede de rekorlarla dolu ilginç bir artırmaya sahne oldu.

#2
Foto - İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı!

Düzenlenen özel müzayedede, sadece bir cep telefonu numarası için ödenen para dudak uçuklattı.

#3
Foto - İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı!

"En Asil Numaralar" adlı yardım müzayedesinde, peş peşe yedi rakamından oluşan özel numara müzayedenin en dikkat çeken parçası oldu. Başlangıç bedeli 1.2 milyon lira olarak belirlenen hat için salondaki milyarderler arasında saniyeler süren kıyasıya bir teklif savaşı yaşandı.

#4
Foto - İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı!

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

#5
Foto - İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı!

Fiyatı hızla katlanan peş peşe yedi adet "7" rakamından oluşan '058-7777777' numaralı cep telefonu hattı 40 milyon liraya alıcı bularak dünya rekoru kırdı.

#6
Foto - İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı!

Organizasyon sonunda toplam gelirin 38 milyon 95 bin dirhemi aştığı açıklandı. Özel araç plakalarından yaklaşık 29 milyon dirhem gelir elde edilirken, telekom şirketleri Etisalat ve du’ya ait özel numaraların satışından da milyonlarca dirhem toplandı.

#7
Foto - İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

#8
Foto - İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı!

Dünyanın en pahalı telefon numarası olarak tarihe geçen milyonlarca liralık telefon numarası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

#9
Foto - İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı!

Bazı kullanıcılar bu rakamların “gereksiz lüks” olduğunu savunurken, bazıları ise ultra zenginlerin harcama alışkanlıklarına dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ÇYDD Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı
Gündem

ÇYDD Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, (ÇYDD) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. ÇYDD, Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Özkan Yalım ve A..
New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Petrol fiyatları düşerken, pay piyasaları pozitif seyretti...
"Fil Rotem" öldürüldü!
Gündem

“Fil Rotem” öldürüldü!

İsrail terör ordusu sivil katliamı yaparken çektiği dans videolarıyla kutlama yapan ve sosyal medyada “Fil Rotem” olarak tanınan Rotem Yanai..
Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar
Dünya

Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar

Yunan savaş uçakları, Türkiye kıyılarına 2 kilometre, Yunan ana karasına 580 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nda alçak uçuş yaptı. Ül..
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! İşte gündeme bomba gibi düşen o isimler
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! İşte gündeme bomba gibi düşen o isimler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı netleşti. İşte gündeme bomba gibi düşen o isimler...
Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!
Gündem

Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!

​Eğitim çalışanlarının haklarını korumak ve topluma örnek olmakla mükellef bir sendikanın resmi kurumsal hesabı, adeta bir skandal merkezine..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23