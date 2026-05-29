İşte dünyanın en pahalı telefon numarası! Fiyatı dudak uçuklattı!
Dubai'de düzenlenen bir açık artırmada, 7 rakamdan oluşan bir cep telefonu numarası, tam 40 milyon liraya satılarak rekor kırdı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin lüks kenti Dubai'de gerçekleşen müzayede de rekorlarla dolu ilginç bir artırmaya sahne oldu.
Düzenlenen özel müzayedede, sadece bir cep telefonu numarası için ödenen para dudak uçuklattı.
"En Asil Numaralar" adlı yardım müzayedesinde, peş peşe yedi rakamından oluşan özel numara müzayedenin en dikkat çeken parçası oldu. Başlangıç bedeli 1.2 milyon lira olarak belirlenen hat için salondaki milyarderler arasında saniyeler süren kıyasıya bir teklif savaşı yaşandı.
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Fiyatı hızla katlanan peş peşe yedi adet "7" rakamından oluşan '058-7777777' numaralı cep telefonu hattı 40 milyon liraya alıcı bularak dünya rekoru kırdı.
Organizasyon sonunda toplam gelirin 38 milyon 95 bin dirhemi aştığı açıklandı. Özel araç plakalarından yaklaşık 29 milyon dirhem gelir elde edilirken, telekom şirketleri Etisalat ve du’ya ait özel numaraların satışından da milyonlarca dirhem toplandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Dünyanın en pahalı telefon numarası olarak tarihe geçen milyonlarca liralık telefon numarası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Bazı kullanıcılar bu rakamların “gereksiz lüks” olduğunu savunurken, bazıları ise ultra zenginlerin harcama alışkanlıklarına dikkat çekti.
