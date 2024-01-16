2024-01-16 19:56:17 İşte dünyanın en büyük kar labirenti
Polonya'da dünyanın en büyük kar labirenti turistlerden büyük ilgi görüyor.
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Polonya'da dünyanın en büyük kar labirenti turistlerden büyük ilgi görüyor.
Polonya'nın Zakopane kentinde, 2015-2016 yılında 2 bin 500 metrekarelik bir alanda vatandaşların ziyaretine açılan kar labirentinin büyüklüğü 3 bin metrekareye çıkartıldı.
Dünyanın en büyük kar labirenti olarak kabul edilen Snowlandia adı verilen tematik parka bu yıl dünyaca ünlü çizgi filmlere benzeyen heykellerle dolu bir eskimo kulübesi ekleniyor.
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