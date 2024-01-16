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Dünya
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İşte dünyanın en büyük kar labirenti

2024-01-16 19:56:17
İşte dünyanın en büyük kar labirenti

Polonya'da dünyanın en büyük kar labirenti turistlerden büyük ilgi görüyor.

#1
Foto - İşte dünyanın en büyük kar labirenti

Polonya'nın Zakopane kentinde, 2015-2016 yılında 2 bin 500 metrekarelik bir alanda vatandaşların ziyaretine açılan kar labirentinin büyüklüğü 3 bin metrekareye çıkartıldı.

#2
Foto - İşte dünyanın en büyük kar labirenti

Dünyanın en büyük kar labirenti olarak kabul edilen Snowlandia adı verilen tematik parka bu yıl dünyaca ünlü çizgi filmlere benzeyen heykellerle dolu bir eskimo kulübesi ekleniyor.

#3
Foto - İşte dünyanın en büyük kar labirenti

#4
Foto - İşte dünyanın en büyük kar labirenti

#5
Foto - İşte dünyanın en büyük kar labirenti

#6
Foto - İşte dünyanın en büyük kar labirenti

#7
Foto - İşte dünyanın en büyük kar labirenti

#8
Foto - İşte dünyanın en büyük kar labirenti

#9
Foto - İşte dünyanın en büyük kar labirenti

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