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Yaşam
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İşte doğal klima: Hebüllü Yaylası

2024-08-05 18:59:16
İşte doğal klima: Hebüllü Yaylası

Tokat'ta bunalan vatandaşlar soluğu doğal klima olarak ifade edilen Hebüllü Yaylası'nda alıyor.

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Foto - İşte doğal klima: Hebüllü Yaylası

Tokat merkezde etkili olan Eyyamı bahur sıcaklarından bunalan vatandaşlar, serinlemek için yaylaların yolunu tuttu.

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Foto - İşte doğal klima: Hebüllü Yaylası

Tokat il merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta, Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli Beldesi sınırları içinde yer alan Hebüllü Yaylası, yaz aylarında sıcaktan kaçanların adeta sığınağı haline geldi.

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Foto - İşte doğal klima: Hebüllü Yaylası

Doğal klima özelliği taşıyan Hebüllü Yaylası, eyyamı buhar sıcaklarından bunalan vatandaşları serin ortamıyla rahatlatıyor.

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Foto - İşte doğal klima: Hebüllü Yaylası

Aileleriyle birlikte yaylaya gelen vatandaşlar, burada piknik yaparak doğanın tadını çıkarıyor. Eyyamı buhar sıcaklarından kaçtıklarını ifade eden vatandaşlar, "Tokat merkezde hava sıcaklığı dayanılmaz hale geldi. Biz de ailecek serinlemek için Hebüllü Yaylası’na geldik. Burası adeta doğal bir klima gibi, serin havası ile bizlere rahat nefes aldırıyor. Göletin kenarında piknik yaparak güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

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