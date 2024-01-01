2024-01-01 18:30:05 İşte bunu ilk kez duyacaksınız! “Süper Kupa’nın iptal edilmesinin asıl sebebi bu” diyerek duyurdu! “Bu, deliye döndürmüştür Suudileri! Bu herifler batacağı yer neresiyse oraya batsın”
Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, tartışmalara sebep olan Süper Kupa finalinin iptal edilme sebebinin, öyle iddia edildiği gibi Mustafa Kemal tişörtü olmadığını ileri sürdü. “Mustafa Kemal’in ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sözüne yine de itiraz etmezdi bence Suud yönetimi. Onların asıl derdi ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ pankartıyla olmuştur. Bunun Gazze’ye yönelik olarak anlaşılabilecek olması ihtimali deliye döndürmüştür herifleri. İsrail korkuları yüzünden ‘protokol’ dayatması yapmışlardır” ifadelerini kullanan Kılıçarslan, “Sokaklarda ‘Gazze’ denilmesini yasaklamaya çabalayan; ömrü boyunca Müslümanların ve mazlumların yanında yer alma cesareti gösterememiş; Ebu Ubeyde’nin değil kendisinden, kefiyesinin renginden bile rahatsız olan bu dikta rejimi batacağı yer neresiyse oraya batsın. Umurumda değiller ve hiçbir zaman da olmadılar” dedi. Kılıçarslan, gündeme oturan yazısında şunları kaydetti: