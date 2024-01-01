İşte bunu ilk kez duyacaksınız! “Süper Kupa’nın iptal edilmesinin asıl sebebi bu” diyerek duyurdu! “Bu, deliye döndürmüştür Suudileri! Bu herifler batacağı yer neresiyse oraya batsın”

Son dakika tişört ve pankart talebi olunca Suud demiş ki “Çıkamazsın kardeşim. Benimle imzaladığın protokol buna müsaade etmiyor. Değil mi ki parayı ben veriyorum, düdüğü de ben çalacağım.” Mesele bundan bir gram eksik de değil bir gram fazla da değil. Hem Suud’un kendilerine ateşleyeceği parayı cukkalama niyeti var başkanların hem de dayılık taslıyorlar bile isteye. Durum budur. Durum bu olmasaydı, TFF ile iki kulübün ortak açıklaması “Birtakım sorunlar oldu da ondan şey ettik, ekiki ekiki” şeklinde olmazdı. Adam gibi, kükreyen, “Krizse kriz ulan” tadında bir açıklama olurdu. Şunun adını doğru düzgün koyalım. Dursun Özbek’in bu işteki tam rolünü anlayamadık ama bu krizin Ali Koç tarafından “suni bir kriz” olarak çıkarıldığı olayın gelişimini izlediğinizde o kadar belli ki. Bulmuş iradesiz, ne dediği belli olmayan, kriz yönetimi şöyle dursun “kriz ne demek” onu bile bilmeyen TFF’yi, tepinip geçti, işini yaptı adam. Peki, ne oldu bu krizle? Daha doğrusu ne olur bu krizle?