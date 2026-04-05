İşte bu hiç hesapta yoktu! Osimhen, eğer Bayern'e giderse peki...
Galatasaray'da olmayınca puan bile alamayan Osimhen için korkulan senaryo ortaya çıktı.
Bayern Münih son olarak Freiburg deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. Alman devi bu sezon 28 karşılaşmada rakip ağlara tam 100 gol bıraktı. Yaz döneminde ise Osimhen için teklif verecekler!
Alman devi Bayern Münih, bu sezon ciddi anlamda sınırları zorluyor. Bundesliga'da 73 puanla liderler. İkinci Borussia Dortmund'un 64 puanı bulunuyor. Bayern, 28 haftada tam 100 gol attı. En yakın takipçisi Dortmund'da bu sayı 60! Yani arada 40 gollük devasa bir fark var.
Bayern Münih zaten Bundesliga'yı domine ediyor. Ancak istikrarlı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için transfer çalışmalarını da sürdürüyorlar. Alman devi, Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen için de yaz döneminde resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Yönetimi, 27 yaşındaki yıldızı satmayı düşünmüyor. Ancak Almanya'dan gelen haberlere göre; Bayern Münih, 120 milyon euroluk bir öneriyle Aslan'ın kapısını çalacak. Sarı-Kırmızılılar, Osimhen için 75 milyon euro ödemişti. Oyuncu kendi gitmek istemediği sürece gönderilmeyecek. Ancak Bayern, Osimhen'i ikna ederse durum değişebilir.
