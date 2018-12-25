Bir ülkenin yaşam standartlarının olduğu kadar, hayat pahalılığının da önemli bir göstergesi olan asgari ücret ülkeden ülkeye göre farklılaşıyor. İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke.
Her ülkenin kendine göre belirlediği asgari ücret vardır. Enflasyona göre bu tutar azalır, artar. Kişisel yaşam şartları ve kişi başına düşen milli gelir asgari ücretin belirlenmesinde en büyük rol oynayan unsurlardır. İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke...
Dünya haberlerine göz attığımızda en yüksek asgari ücret Avustralya’da yer alıyor. Avustralya’da yıllık asgari ücret 34.358 $ olarak ön plana çıkıyor. Bu tutar ise aylık olarak 2863 $’a denk geliyor. Bu rakamlar Lüksemburg’a göre tam 5000 Dolar daha fazla.
Lüksemburg en yüksek asgari ücret sıralamasında 2.sırada yer alıyor. Haftalık olarak 40 saat resmi çalışma saati bulunan Lüksemburg’un yıllık asgari ücret tutarı 29.611 $. Bu rakam aylık 2.468 $’a tekabül ediyor.
Monako Dünya’nın en yüksek asgari ücretine sahip 3. ülkesi. Monako’da asgari ücretten yararlanan kişi sayısı %16’lık dilim. Geri kalan %84’lük bölüm asgari ücretin üzerinde çalışıyor. Haftalık olarak 39 saat resmi çalışma saati bulunan Monako’da yıllık asgari ücret 26.015 $. Bu sayı aylık olarak 2168 $’a tekabül ediyor.
San Marino. Dünya’da güzellikleriyle bilinen San Marino, İtalya dolaylarında bir mikro devlet olarak ön plana çıkıyor. San Marino’da asgari ücretle çalışan bireyler yıllık olarak 24.347 $ alıyor. Bu sayı aylık maaşa vurulduğunda 2029 $ olarak kendini gösteriyor.
Yeni Zelenda’da asgari ücretle çalışan bir işçi yıllık olarak 24.098 $ kazanıyor. Haftada 40 saat çalışma zorunluluğu bulunan Yeni Zelanda’da aylık alacağınız asgari ücret tutarı 2008 $.
Belçika asgari ücreti haftalık 38 saat çalışma karşılığında yıllık olarak işçilere 23.104 $’a e denk geliyor. Aylık aldıkları maaş işse 1925 $. Dünya’nın en ünlü ülkelerinden biri olan Belçika, en yüksek asgari ücreti veren ülkeler listesinde yerini aldı.
Hollanda yine dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Ekonomi konusunda ilk sıralarda yer alan Hollanda’da haftalık çalışma saati:40. Bu saate karşılık olarak işçiler yıllık 23.003 $, aylık ise 1917 $ kazanıyorlar.
Almanya asgari ücret konusunda diğer ülkelere nazaran biraz daha kesenin ağzını kapatmış. Saatlik en düşük 8.5 £ maaş verilen Almanya’da yıllık alınan toplam para 22.950 $. Bu sayı aylığa vurulduğunda 1913$ olarak kendini gösteriyor.
İrlanda’da tam zamanlı çalışan bir işçi haftalık olarak 39 saat çalışır. Bu 39 saat için aylık 1874 $ yıllık 22.490 $ para alır. Listenin sonundaki ülke olan İrlanda, işçiler tarafından yoğun göç alan bir ülke olarak ön plana çıkıyor.