İşte altın için belirleyici olacak 3 madde! Altın alacaklar dikkat

Kısaca parasal genişleme sürecek mesajı, enflasyondan korunma aracı olarak görünen altın için destekleyici oldu. Ancak, Covid-19 sürecinde aşılanmanın hızlanması, ekonomilerin açılması ve piyasalardaki bulunan bol likiditenin yan etkisi olan 'Enflasyon geliyor' kavramı ABD başta olmak üzere dünyanın gündemine oturdu. Tarihler 16 Haziran'ı gösterdiğinde artan enflasyon karşısında ne yapacağı sorusu gündemde olan Fed, kritik faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde bir değişikliğe gitmezken, yapılan açıklamalar piyasalarda çok konuşuldu. Daha önceki faiz açıklamalarından farklı olarak Fed Başkanı Powell bu kez hem 'Enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabilir' sözü hem de istihdam verilerindeki toparlanmaya dikkat çekerek şimdiden piyasayı 'Varlık alımlarının kademeli azaltılması' yönünde hazırlamaya başladı.