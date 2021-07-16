2021-07-16 10:47:41 İşte altın için belirleyici olacak 3 madde! Altın alacaklar dikkat
Altın fiyatları için kritik veriler açıklanıyor. Yatırımcılar bütün gelişmeleri takip ederken altın fiyatları yaz ayında da damgasını vuruyor. Ons altın yaşanan son gelişmelerle birlikte 1800 dolar, altın gram fiyatı ise buradan esen rüzgârla yeniden 500 lira psikolojik sınırın üzerine tırmandı. Yaz aylarının gelmesiyle beraber ‘Altın fiyatları için hangi gelişmeler öne çıkıyor?’ sorusu gündemde sıcaklığını artırırken, altın için kritik olacak 3 madde göze çarpıyor.